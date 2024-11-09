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VanEck CEO'sundan çarpıcı Bitcoin tahmini

VanEck CEO'sundan çarpıcı Bitcoin tahmini
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Bitcoin (BTC) fiyatı tarihinde ilk kez 77.000 dolar seviyesini geçti. VanEck CEO'su Jan Van Eck, lider kripto para biriminin değerinin 300.000 dolara ulaşabileceğini tahmin etti. Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından Bitcoin değer kazanmaya devam ediyor.

Kripto para piyasası son günlerde önemli gelişmelere sahne oluyor. Trump'ın seçim zaferiyle birlikte Bitcoin değerinde güçlü bir yükseliş yaşanıyor. JPMorgan analistleri, Trump yönetiminde doların olası zayıflamasının Bitcoin'i değer saklama aracı olarak öne çıkaracağını belirtiyor.

Trump Zaferi Bitcoin ve Kripto Piyasasını Yukarı Taşıdı

VanEck CEO'su Jan Van Eck, yaptığı açıklamada Bitcoin'in yeni rekorlar kıracağını söyledi. Van Eck, Bitcoin değerinin küresel altın piyasasının yarısına ulaşacağı öngörüsüyle 300.000 dolar hedefini paylaştı.

Kurumsal yatırım araçlarına artan ilgi, Bitcoin fiyatını yukarı taşıyor. BlackRock'ın spot Bitcoin ETF'i başta olmak üzere yatırım araçlarına güçlü para akışı devam ediyor. Bireysel yatırımcılar da ETF'lere yoğun ilgi gösteriyor.

Trump'ın seçim zaferinden bu yana Bitcoin yaklaşık 10.000 dolar değer kazandı. Bu artış, yüzde 15'lik bir yükselişe denk geliyor. JPMorgan analistleri, Trump yönetiminde Bitcoin'in değer saklama aracı olarak öneminin artacağını öngörüyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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