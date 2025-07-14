Uzmanlardan dikkat çeken XRP yorumu

XRP fiyatında son dönemde dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Kasım ayından bu yana en güçlü haftalık yükselişini kaydeden varlık, teknik ve zincir üstü verilerle desteklenen yükseliş sinyalleri veriyor. Deneyimli analistlerin öngörüsüne göre fiyat yüzde 60'a varan bir artışla 4,47 doları hedefleyebilir.

XRP'de Nadir Teknik Formasyon Güçlü Yükselişe İşaret Ediyor

Piyasa analizlerine göre XRP, nadir rastlanan bir teknik formasyonun eşiğinde bulunuyor. Tecrübeli grafik analisti Peter Brandt, XRP/USDT paritesinde haftalık grafikte oluşan "bileşik denge noktası" adlı devam formasyonunun, fiyatı yaklaşık yüzde 60 yukarı taşıyabileceğini belirtiyor. Bu tür formasyonlar genellikle karmaşık dip yapılarıyla karakterize edilir ve düşüş denemelerinin başarısız olmasıyla güçlü yatırımcıların birikim yaptığı bir süreci temsil eder.

Brandt'a göre bu formasyon başarılı şekilde tamamlanırsa, XRP fiyatı 4,47 dolara kadar yükselebilir. Ancak 1,80 dolar seviyesinin altına inilmesi, bu yükseliş senaryosunu geçersiz kılabilir.

Bu teknik görünüm, XRP'nin temmuz ortasında yüzde 25'lik haftalık artış yaşamasıyla örtüşüyor. Söz konusu artış, kasım ayından bu yana görülen en güçlü performans olarak kaydedildi. Aynı dönemde, en az 1 milyon XRP tutan cüzdan sayısının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması da büyük yatırımcı güveninin arttığını gösteriyor.

Zincir üstü analiz platformlarına göre, XRP'nin yatırımcı davranışları "iyimserlik–kaygı" fazından "inanç–inkâr" evresine geçti. Bu faz, genellikle piyasada daha fazla yükseliş alanı olduğuna işaret eder. Glassnode tarafından izlenen Net Gerçekleşmemiş Kâr/Zarar (NUPL) verileri, Temmuz 2025 itibarıyla XRP yatırımcılarının panik satış yapmadığını, aksine güvenin arttığını ortaya koyuyor.

Özellikle Bitcoin fiyatının 110 bin dolar civarındaki psikolojik desteğin üzerinde kalması, yatırımcıların kârlarını altcoin'lere yönlendirme isteğini artırıyor. Bu durum da XRP'nin potansiyel yükselişine zemin hazırlıyor. XRP'nin teknik görünümü ve zincir üstü verileri birlikte değerlendirildiğinde, güçlü bir yükseliş ihtimalinin gündemde olduğu belirtiliyor.