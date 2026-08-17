Uzmandan Bitcoin için çarpıcı tahmin

Bitcoin (BTC), yaklaşık 63 bin dolardan işlem görürken McGlone, kripto paranın rekor seviyelerdeki ABD hisse endekslerinin gerisinde kalmasına dikkat çekti. Stratejiste göre Bitcoin'in 69 bin dolar çevresindeki eski zirveyi kalıcı biçimde aşamaması, risk iştahına bağımlılığını gösteriyor.

McGlone, Bitcoin ile S&P 500 arasındaki 60 günlük korelasyonun 10 Temmuz itibarıyla yaklaşık 0,60'a yükseldiğini belirtti. Aynı korelasyon 2019'da yaklaşık eksi 0,10 seviyesindeydi. Stratejist bu değişimi, Bitcoin'in bağımsız bir değer saklama aracından çok yüksek oynaklığa sahip bir risk varlığı gibi hareket ettiğine kanıt olarak yorumluyor.

MCGLONE 10 BİN DOLARA DÖNÜŞ SENARYOSUNU SAVUNUYOR

McGlone'un 10 bin dolarlık tahmini, bu seviyenin 2019'dan bu yana Bitcoin'in en çok işlem gördüğü fiyat bölgesi olduğu görüşüne dayanıyor. Stratejist, pandemi öncesinde ve 2020'nin büyük bölümünde fiyatın bu eşik çevresinde seyrettiğini belirterek güçlü bir piyasa düzeltmesinde ortalamaya dönüş yaşanabileceğini savunuyor.

Bu senaryoda ana tetikleyici kripto piyasasının içinden değil ABD hisselerinden geliyor. McGlone, S&P 500 ve Nasdaq'ta başlayacak belirgin bir düşüşün Bitcoin gibi yüksek riskli varlıklarda daha sert kayıplara yol açabileceğini düşünüyor. Stratejistin daha önce paylaştığı ara senaryoda ilk normalleşme bölgesi 56 bin dolar çevresinde bulunuyordu.

McGlone ayrıca milyonlarca alternatif tokenin ortaya çıkmasını kripto piyasasındaki arz fazlasının göstergesi olarak görüyor. Ona göre Bitcoin'in arzı 21 milyonla sınırlı olsa da yatırımcıların seçebileceği dijital varlık sayısının sürekli artması, sektörün tamamındaki kıtlık tezini zayıflatıyor.

10 BİN DOLAR TAHMİNİ PİYASA UZLAŞISI DEĞİL

Bu görüşe karşı çıkanlar, alternatif token sayısının artmasının Bitcoin'in kıtlığını ortadan kaldırmadığını savunuyor. Bitcoin'in 21 milyonluk arz sınırı, uzun işlem geçmişi ve düzenlenmiş fonlar üzerinden erişilebilirliği onu diğer kripto varlıklardan ayırıyor. Kurumsal yatırımcıların kalite arayışında Bitcoin'e yönelmesi de McGlone'un arz fazlası tezine karşı kullanılan başlıca gerekçeler arasında bulunuyor.

10 bin dolarlık seviye mevcut fiyattan yaklaşık yüzde 84 düşüş gerektiriyor ve piyasa analistlerinin ortak tahminini yansıtmıyor. McGlone'un görüşü, ABD hisselerinin zirve yaptığı ve Bitcoin'in bu piyasalarla birlikte sert biçimde gerilediği koşullu bir senaryoya dayanıyor. Borsalardaki yükseliş sürer veya Bitcoin risk varlıklarından ayrışırsa tahminin temel dayanağı zayıflayacak.

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