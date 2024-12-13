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Ukrayna IMF desteğiyle kripto para düzenlemelerinde sona geldi

Ukrayna IMF desteğiyle kripto para düzenlemelerinde sona geldi
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Ukrayna parlamentosu, IMF ile ortaklaşa hazırladığı yasa tasarısıyla kripto paraları 2025'in ilk çeyreğinde yasallaştırmayı planlıyor. Tasarı, menkul kıymet modelli vergilendirme sistemi getirirken, olası vergi kaçakçılığını önlemek için muafiyetlere yer vermeyecek.

Ukrayna'nın kripto para düzenlemesinde yeni bir dönem başlıyor. Parlamentonun Maliye, Vergi ve Gümrük Politikası Komitesi Başkanı Danylo Hetmantsev, kripto paraları yasallaştıracak tasarının ilk okuma için hazır olduğunu açıkladı. Ulusal Banka ve IMF ile iş birliği içinde hazırlanan düzenleme, borsalar ve yatırımcılar için net kurallar getiriyor. Düzenleme kripto para pazarının yasal çerçevesini belirleyecek.

Ukrayna Parlamentosu Kripto Yasasında IMF ile İş Birliği Yapıyor

Ukrayna'nın kripto para düzenlemesi kapsamlı bir çerçeve sunuyor. Kripto varlıkların fiat para birimine dönüştürülmesi vergilendirilebilir olay olarak tanımlanıyor. Bu yaklaşım, menkul kıymet piyasalarındaki vergilendirme modelini temel alıyor.

Hetmantsev, Avrupalı uzmanlar ve IMF ile yapılan görüşmelerde vergi muafiyetleri konusunda temkinli bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı. Geleneksel piyasalarda vergi kaçakçılığını önlemek için sıkı önlemler planlanıyor.

Kasım 2023'te parlamentoya sunulan taslak, sanal varlık işlemlerinin vergilendirilmesini düzenliyor. Yeni mevzuat kripto para borsaları, tüccarlar ve yatırımcılar için güvenli bir ortam oluşturmayı hedefliyor.

Ukrayna'nın kripto varlıklarla ilgili geçmişi dikkat çekici veriler içeriyor. 2021'de kamu görevlileri, 2,7 milyar dolar değerinde Bitcoin (BTC) varlığı bildirdi. Bu durum, yasal düzenlemenin önemini gösteriyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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