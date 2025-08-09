Ukrayna Bitcoin rezervleri için tarih verdi

Ukrayna'nın kripto düzenlemesindeki uzun soluklu çabaları nihayet son aşamaya geldi. Finans, vergi ve gümrük politikası komitesi başkanı Danylo Hetmantsev'in açıklamalarına göre, kripto varlıklarla işlemlerin vergilendirilmesi hakkındaki yasa taslağı son hazırlık aşamasında bulunuyor.

Ukrayna Kripto Vergilendirmesinde Avrupa Modelini Benimsiyor

Ukrayna parlamentosunun ağustos sonunda gerçekleştireceği ilk okuma, Ukrayna'nın kripto düzenlemesindeki dönüm noktası olarak görülüyor. Hetmantsev'in detaylandırdığı yasa tasarısı, kripto para yatırımcılarının daha önce edindikleri varlıkları yasallaştırma fırsatı sunuyor.

Vergilendirme modeli oldukça çekici koşullar içeriyor. Yasallaştırma sürecine katılan bireyler yüzde 5 kişisel gelir vergisi ve yüzde 5 askeri görev vergisi olmak üzere toplam yüzde 10 oranında vergi ödeyecek.

Ukrayna'nın kripto geçmişi düzenleyici başlangıçlar ve duraklamalarla dolu. 2022'de kripto borsalarını yasallaştıran ülke, işlem vergilendirmesinde yavaş ilerleme kaydetti.

Paralel olarak yürütülen başka bir kripto çabasında, milletvekilleri haziran ayında Ukrayna Ulusal Bankası'nın Bitcoin gibi kripto paraları rezervine dahil etmesine izin verecek bir tasarı sundu. Bu plan mayıs ayında Kiev'deki bir konferansta açıklanmıştı.

BitcoinTreasuries verilerine göre Ukrayna, 46.351 BTC ile hükümetler arasında dördüncü en büyük Bitcoin sahibi. Bu varlıkların değeri bu yazı itibariyle 5,4 milyar dolar. Yasaya dönüştürülürse, mevzuat ülkeyi kodlanmış kripto para rezervine sahip az sayıdaki yargı yetkisi arasına yerleştirecek.

Doğu Avrupa'da kripto aktivitesi Temmuz 2023 ile Haziran 2024 arasında 499 milyar dolar değerinde akış alarak önemli artış gösterdi.