Türkiye kripto devrimine hazırlanıyor: Yeni kripto düzenlemeleri için kritik tarih açıklandı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Genel Sekreter Yardımcısı Elif Gönençer, kripto varlıklar için 2025 Ocak'ta yürürlüğe girecek ikincil düzenlemelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu düzenlemeler, Türkiye'yi global kripto piyasalarında daha güvenli ve şeffaf bir yer haline getirmeyi amaçlıyor. Yatırımcılar için yeni bir çağın kapılarını aralayacak olan bu gelişmeler, uluslararası arenada Türkiye'nin pozisyonunu güçlendirecek.

Kripto Piyasalarında Türkiye'nin Yeni Çağı Başlıyor: Daha Güvenli ve Şeffaf Bir Yatırım Ortamı Sunulacak

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Genel Sekreter Yardımcısı Elif Gönençer, kripto varlıklarla ilgili merakla beklenen ikincil düzenlemelerin 2025 yılının Ocak ayında yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Gönençer'in açıklamalarına göre bu düzenlemeler yatırımcılar için daha şeffaf ve güvenli bir ortam oluşturacak. Kripto varlıklara ilişkin yasanın yürürlüğe girmesinden sonraki altı ay içinde devreye girecek olan bu düzenlemeler, Türkiye'nin küresel piyasalardaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

TSPB ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yasanın uygulanmasına yönelik ayrıntıları belirleyecek bu düzenlemeler üzerinde titizlikle çalışıyor. Gönençer, mevcut yasanın genel bir çerçeve çizdiğini ancak asıl detayların bu ikincil düzenlemelerle netleşeceğini vurguladı.

Bu süreçte TSPB, kripto varlık hizmet sağlayıcıları için özel bir çalışma komitesi oluşturdu. Komite, SPK, TÜBİTAK, Mali Suçları Araştırma Kurulu ve diğer ilgili kurumların temsilcileriyle düzenli olarak bir araya geliyor.

Gönençer, Türkiye'nin özellikle genç nüfus arasında popüler olan kripto varlık işlemlerinde aktif bir pazar olduğuna dikkat çekti. Gönençer ayrıca bu ilginin, Türkiye'yi küresel arenada öne çıkaran ülkeler arasına soktuğunu belirtti.

İkincil düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle birlikte, kripto alım-satım platformlarının lisans alması ve belirlenen kurallara uyması gerekecek. Bu sayede yatırımcılar için daha güvenilir bir ortam oluşturulması planlanıyor.

Son olarak TSPB, sektördeki gelişmelere paralel olarak yakın zamanda teknoloji ve fikri mülkiyet hukuku alanlarında sertifika programları düzenlemeyi planlıyor.