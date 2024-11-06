Trump zaferi kripto para birimlerine can suyu oldu: Bitcoin tarihi rekoru kırdı

Bitcoin, tüm zamanların en yüksek değerine ulaşarak 75.000 doları aştı ve kısa pozisyonlarda büyük tasfiyelere yol açtı. Spot piyasalardaki yoğun alım işlemleri ile desteklenen bu artış, piyasadaki kısa vadeli beklentilere ters düştü.

Donald Trump Gücüyle Bitcoin Yükseliyor

Lider kripto para birimi Bitcoin, piyasalarda yaşanan yoğun alım dalgasıyla yeni bir rekora imza attı. Bitcoin, işlem gördüğü platformlarda 75.000 dolar seviyesini aşarak, bir önceki zirve değeri olan 73.679 doları geride bıraktı.

Bu sert yükseliş, piyasada önemli bir sarsıntıya neden oldu. Kısa pozisyon sahipleri ağır darbe alırken, yaklaşık 180 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi. Kripto para piyasalarında toplam tasfiye miktarı 483 milyon dolara ulaştı.

Swftyx kripto borsası baş analisti Pav Hundal, piyasadaki hareketliliği değerlendirdi. Hundal, "Spot piyasada görülen canlanma, kısa pozisyon sahiplerini zor durumda bırakıyor. Piyasada şu an alım eğilimi ağır basıyor." ifadelerini kullandı. Analist, fiyatlarda düzeltme beklendiğini, ancak bunun ABD piyasalarının açılışıyla şekillenebileceğini vurguladı.

Derive protokolünün kurucusu Nick Forster, opsiyon piyasasında işlem yapan yatırımcıların seçim sonuçlarına odaklandığını belirtti. Forster, yakın dönemde piyasa oynaklığının ortalamanın üzerinde seyredebileceğine dikkat çekti.

ZX Squared Capital'in kurucu ortağı CK Zheng, siyasi gelişmelerin Bitcoin üzerindeki olası etkilerine değindi. Zheng, Trump'ın seçim başarısı kazanması durumunda, yeni dönem politikalarının kripto para piyasalarını olumlu etkileyebileceğini öne sürdü.

Uzmanlar, Bitcoin'in geleceğine ilişkin öngörülerini de paylaştı. 10x Research'ün araştırma başkanı Markus Thielen, Bitcoin'in 2025'in ilk çeyreğinde 100.000 dolar seviyesini test edebileceğini öngörürken, Derive'dan Forster, opsiyon piyasasının yıl sonuna kadar bu seviyenin görülme olasılığını yüzde 15 olarak değerlendirdi.