Trump yönetiminde Gazze için Blockchain tabanlı toprak planı

Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre Trump yönetimi savaş sonrası Gazze için tartışmalı bir planı değerlendiriyor. 38 sayfalık bir belgeye dayandırılan öneri, ABD'nin bölgeyi en az 10 yıl süreyle devralmasını ve Filistinlilere arazileri karşılığında dijital token verilmesini içeriyor. Bu tokenların, daha sonra kurulması planlanan akıllı şehirlerde bir daire karşılığında kullanılabileceği belirtiliyor.

Trump Yönetimi Gazze İçin Token Destekli Bir Plan Değerlendiriyor

"Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust" (GREAT Trust) adlı 38 sayfalık tasarı, Gazze'nin ABD gözetiminde yeniden yapılandırılmasını hedefliyor. Tasarıda, 2 milyon Filistinlinin "gönüllü" olarak yer değiştirmesi ve karşılığında Blockchain üzerinde kaydedilen dijital token alması öngörülüyor. Bu tokenlar ileride bir akıllı şehirde konut ya da nakit karşılığında kullanılabilecek.

Plan, Gazze'de 6 ila 8 arasında yapay zekâ destekli akıllı şehir kurulmasını, ayrıca liman, otoyol, demiryolu ve yapay adalar gibi büyük projeleri içeriyor. Tasarıda ayrıca "Elon Musk Akıllı Üretim Bölgesi" adı verilen bir sanayi alanı da yer alıyor.

Token modeli, toprakların parçalı mülkiyetle yatırımcılara satılmasını ve elde edilen fonların yeniden inşa ile insani yardımlara aktarılmasını hedefliyor. Filistinlilere dört yıl boyunca kira ve gıda desteği sağlanacağı, ülke dışına çıkmak isteyenlere 5.000 dolar ödeme yapılacağı belirtiliyor.

Ancak plan, başta Müslüman sivil toplum örgütleri olmak üzere uluslararası çevrelerden sert eleştiriler aldı. Konuya ilişkin açıklama yapan bir insan hakları örgütü, "Gazze'nin bu şekilde devralınması ve Filistinlilerin topraklarının dijital token aracılığıyla alınması, uluslararası hukuka aykırı ve tarihi bir savaş suçu olur." dedi.

Trump'ın daha önce Gazze için "Ortadoğu'nun Rivierası" ifadelerini kullandığı biliniyor. Bu yeni planın resmî olarak kabul edilip edilmeyeceği belirsizliğini korurken, uzmanlara göre öneri ABD'nin kripto teknolojilerini jeopolitik stratejilerde kullanmaya başladığını gösteriyor.