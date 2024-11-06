Trump kripto para dostu politikalarla başkanlık koltuğuna oturuyor

Kripto para sektörü seçim sürecinde önemli bir rol oynadı. Bitcoin 2024 etkinliğinde düzenlenen toplantıda 21 milyon dolar toplayan Trump'ın kampanyası, kripto dünyasında önde gelen isimlerin desteğini kazandı.

Gensler Dönemi Sona Eriyor

Trump'ın seçim zaferi, kripto para dünyasında yeni bir dönemin başlangıcını vurguluyor. Donald Trump, SEC Başkanı Gary Gensler'ı görevden alma ve kripto sektörüne yönelik baskıcı politikaları sonlandırma sözü verdi.

Seçim sürecinde Kamala Harris'in yaklaşımı daha temkinli seyretti. Harris, 80 sayfalık ekonomik planında yapay zeka ve dijital varlıklar konusunda yenilikçi teknolojileri destekleyeceğini, bununla birlikte tüketici ve yatırımcı haklarını koruyacağını belirtti.

SEC'in kripto varlıklar konusundaki tutumu, seçim kampanyasının önemli tartışma konularından birini oluşturdu. Gensler yönetimindeki SEC, çoğu kripto paranın menkul kıymet olduğunu savunuyor ve sektöre yönelik sıkı denetim politikası sürdürüyor.

Trump'ın vaatleri arasında World Liberty Financial projesine destek ve Silk Road kurucusu Ross Ulbricht için affı da içeriyor. Bu gelişmeler, kripto para dünyasında yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor.