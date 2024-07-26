Trump konuşması öncesinde Bitcoin fiyatında dikkat çeken hareketlilik

Donald Trump'ın Bitcoin Konferansı'nda yapacağı konuşma öncesi, Bitcoin fiyatları 67.000 doların üzerine çıktı. Bu gelişme, Trump'ın kripto para birimlerine olan tutumundaki değişimin de bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Nashville Etkisi Bitcoin Piyasalarını Hareketlendirdi

Kripto para piyasasında gözler, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yaklaşan konuşmasına çevrildi. Trump'ın 27 Temmuz'da Nashville'de düzenlenecek Bitcoin Konferansı'nda yapacağı açılış konuşması, piyasaları şimdiden hareketlendirdi.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 5'lik bir artışla 67.330 dolar seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, piyasada 34 milyon dolarlık Bitcoin'in elden çıkarılmasına neden oldu. Sadece Bitcoin değil, tüm kripto para piyasasında 200 milyon doları aşan bir likidasyon gerçekleşti.

Trump'ın kripto paralarla ilgili tutumu zaman içinde değişiklik gösterdi. 2019'da sosyal medya üzerinden eleştiriler yönelten ve 2021'de Bitcoin'i "dolandırıcılık" olarak niteleyen Trump, son dönemde kendisini "kripto başkanı" olarak tanımlamaya başladı. Hatta başkan yardımcısı adayı olarak Bitcoin yatırımcısı JD Vance'i seçmesi, bu yöndeki duruşunu güçlendirdi.

Nakamoto Sahnesi'nde gerçekleşecek 30 dakikalık oturum, Trump'ı bu tür bir etkinlikte konuşma yapan ilk başkan adayı konumuna getiriyor. Bu durum, kripto camiasında büyük ilgi uyandırıyor. Son olarak piyasa verilerine göre Bitcoin'in hakimiyeti yüzde 52,8'e yükselirken, Ethereum'un payı yüzde 15,5'e geriledi.