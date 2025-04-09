Trump'ın Vergi Hamlesi ABD'nin Bitcoin Madenciliğindeki Liderliğini Nasıl Zayıflatabilir?

Hashlabs Mining CEO'su Jaran Mellerud'e göre, yeni vergiler nedeniyle ABD'ye ithal edilen madencilik cihazları, gümrüksüz ülkelere kıyasla en az yüzde 24 daha pahalıya mal olacak. Özellikle Çin merkezli Bitmain, MicroBT ve Canaan gibi üreticilerin cihazlarına duyulan yüksek bağımlılık, ABD madencilik sektörünü kırılgan hale getiriyor.

Daha önce Çin'den ithalata yüzde 25 vergi uygulanırken, üreticiler bu engeli aşmak için tesislerini Endonezya, Malezya ve Tayland'a taşımıştı. Ancak Trump'ın bu ülkelere yönelik yeni vergileri — sırasıyla yüzde 32, yüzde 24 ve yüzde 36 — bu stratejiyi de geçersiz kıldı.

Bu durum, üreticilerin talepte düşüş yaşaması ve ellerinde kalan fazla cihazları elden çıkarmak için fiyat indirimine gitmeleriyle sonuçlanabilir. Rapora göre, "Talep düştüğünde fiyat da düşer" ilkesi burada da geçerli olacak.

ABD'nin Madencilikteki Payı Azalabilir

ABD, hâlihazırda küresel Bitcoin madenciliği işlem gücünün yaklaşık yüzde 36'sını elinde tutuyor. Ancak ekipman maliyetlerindeki artış, yerli madencilerin yeni yatırım yapma isteğini azaltabilir. Bu da, sektördeki ağırlığın vergiden etkilenmeyen ülkelere kaymasına neden olabilir.

Mellerud, "Bu gelişme, Bitcoin madenciliğinin daha dengeli ve coğrafi olarak daha yaygın bir şekilde dağılmasına yol açabilir. ABD önemli bir oyuncu olarak kalacak ama ağırlığını yavaş yavaş kaybedebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Kısa vadede küresel işlem gücü artışının yavaşlaması bekleniyor. Ancak uzmanlara göre ABD tamamen oyundan çıkmayacak. "Yüzde 36'lık bir daralma en kötü senaryo; etkiler muhtemelen daha sınırlı kalacaktır" deniyor.

Güvensizlik Ortamı Yatırımları Zorlaştırıyor

Trump'ın politikaları sadece maliyetleri artırmakla kalmıyor, yatırımcı güvenini de sarsıyor. Ani ve belirsiz kararlar, madencilik gibi uzun vadeli sermaye yatırımı gerektiren alanlarda büyük risk oluşturuyor.

Mellerud, "Bitcoin madenciliği gibi yüksek maliyetli sektörlerde istikrarlı bir politika ortamı şart. Ancak şu anda bu eksik" diyerek uyarıda bulundu.

Bitcoin ve Kripto Piyasaları da Etkilendi

Trump'ın Çin'den ithalata yüzde 104 oranında vergi getirme kararı, kripto para piyasalarında da sert düşüşlere yol açtı. Bitcoin, kısa süreliğine 75 bin doların altına indi. Toplam kripto para piyasa değeri ise bir gün içinde yüzde 6 düşerek 2 trilyon 370 milyar dolara geriledi.

Bu tablo, vergi politikalarının sadece ekonomi ya da ticaretle sınırlı kalmadığını; teknoloji, yatırım ve kripto para alanlarında da derin etkiler yaratabildiğini açıkça ortaya koyuyor.