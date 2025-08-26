Trump'ın medya ve teknoloji şirketinden agresif kripto para yatırımı

Donald Trump'ın Truth Social platformunu işleten Trump Media and Technology Group, kripto para sektöründe tarihi bir adım atıyor. Şirket, Cryptocom ve Yorkville Acquisition ile stratejik iş birliği kurarak Trump Media Group CRO Strategy adında yeni bir varlık oluşturuyor. Bu gelişme, halka açık şirketler arasında Cronos (CRO) tokenını tutan en büyük hazine olmayı hedefliyor.

Trump Media ve Cryptocom Ortaklığında 6,42 Milyar Dolarlık Rezerv

Anlaşma kapsamında Trump Media Group CRO Strategy, kripto para rezervlerini toplam 6,42 milyar dolarlık hedefle oluşturacak. Finansman yapısı, 1 milyar dolarlık CRO tokenları, 420 milyon dolarlık nakit ve varantlar ile Yorkville iştiraki tarafından sağlanan 5 milyar dolarlık kredi limitinden oluşuyor.

Şirketler, bu sermayenin CRO Strategy'yi "ilk ve en büyük halka açık CRO hazine şirketi" yapacağını açıkladı. Ayrıca projenin potansiyel olarak "tarihteki piyasa değeri oranına göre en büyük dijital varlık hazine şirketi" haline gelebileceği belirtildi.

Uzun vadeli taahhüdü desteklemek için üç katılımcı, kurucu hissedarlıkları üzerinde zorunlu bir yıllık başlangıç kilitlenme dönemine anlaştı. Kilitlenme, iş birliği anlaşmasının kapanmasını takiben verilen tüm varantları da kapsayacak.

Ön kilitlenme dönemini takiben, ek üç yıllık kısıtlayıcı serbest bırakma programının uygulanması bekleniyor. Bu düzenleme, ortakların uzun vadeli taahhüdünü güvence altına almayı amaçlıyor.