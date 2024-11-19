Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Trump'ın medya şirketi Bakkt ile kripto sektörüne adım atıyor

Trump'ın medya şirketi Bakkt ile kripto sektörüne adım atıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Donald Trump'ın sosyal medya şirketi Truth Social, kripto para platformu Bakkt'ı satın almak için New York Borsası operatörü Intercontinental Exchange (ICE) ile ileri düzey görüşmeleri sürdürüyor. Financial Times'ın konuya yakın iki kaynaktan aldığı bilgiye göre tamamı hisse senedi ile yapılacak anlaşma kapsamında, Trump'ın yüzde 53 hissesine sahip olduğu Trump Media and Technology Group, ICE'nin yüzde 55 hissesine sahip olduğu Bakkt'ı bünyesine katacak.

Kripto sektörü içindeki etkinliğini artıran Trump, seçim kampanyası sürecinde sektörün önde gelen isimlerinden yüz milyonlarca dolar topladı. Birden fazla NFT serisi ve World Liberty Financial isimli DeFi protokolünü hayata geçiren eski başkan, Blockchain teknolojisini koruma ve destekleme yönündeki taahhütlerini somut adımlarla güçlendiriyor.

Trump Medya Grubunun Kripto Ekosisteminde Stratejik Hamlesi

2018 yılında ICE tarafından kurulan Bakkt, kurumsal yatırımcılar için Bitcoin (BTC) vadeli işlem platformu olarak faaliyete başladı. Platform, Boston Consulting Group, Galaxy Digital ve Microsoft'un M12 girişim fonu gibi büyük yatırımcılardan önemli miktarda finansman sağladı.

Kripto varlık yönetimindeki stratejisini zamanla değiştiren Bakkt, saklama hizmetleri ve tüketici odaklı ödül puanı operasyonlarına yöneldi. Nisan ayında NYSE'den çıkarılma riskini önlemek için 25'e 1 ters hisse bölünmesi gerçekleştirdi.

Trump'ın olası satın alması, Bakkt için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Şirketin hisseleri (BAKKT), Trump'ın aday gösterilmesinin tetiklediği piyasa rallisiyle geçen hafta yüzde 15 değer kazandı. Pazartesi günü piyasa sonrası işlemlerde ise yüzde 162,37'lik artış kaydetti.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

Elebaşı Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

 MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz

Bahçeli, günlerdir süren dedikodulara noktayı koydu

 Bakan Memişoğlu'nun tavrı bütçe görüşmelerinde tansiyonu yükseltti

Bakan Memişoğlu'nun hareketi muhalefet sıralarını ayaklandırdı
Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var

Rize'de heyelan! Ölü ve yaralılar var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Öğretmenler Günü 2024 Tarihi Öğretmenler Günü ne zaman 2024? Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanacak? 20 Kasım Eskişehir hava durumu | Eskişehir'de hava nasıl olacak? Eskişehir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 19 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? ŞOK 20 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'ta neler var? Bugün ŞOK'ta hangi indirimli ürünler olacak? Demet Evgar tükenmişlik sendromuna mı yakalandı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 19 KASIM | İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Ankara'ya kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Türkiye (A Milli Takım) A Ligi'ne nasıl yükselir? Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi ne zaman başlıyor? Şakir Paşa Ailesi dizisi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler? 20 Kasım Muğla hava durumu | Muğla'da hava nasıl olacak? Muğla günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.