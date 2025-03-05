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Trump'ın kripto zirvesi nedir ve kimler katılacak?

Trump'ın kripto zirvesi nedir ve kimler katılacak?
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Beyaz Saray, tarihinde ilk kez bir kripto zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Cuma günü gerçekleşecek bu etkinlik, sektördeki büyük isimlerin katılmak için yarıştığı bir organizasyon olacak. Zirveye dair tüm detayları ve "Trump'ın kripto zirvesi nedir ve kimler katılacak?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

Kripto zirvesinin yapay zeka ve kripto politikalarından sorumlu yetkili David Sacks tarafından yönetilmesi bekleniyor. Aynı zamanda, Başkan Donald Trump'ın daha önce vaat ettiği ancak son haftalarda sessizce iptal edilen "kripto konseyi"nin de yerini alacak. Kaynaklara göre, Trump yönetimi, kripto sektöründeki iç çekişmelerin siyasi desteği zedeleyeceğini düşünerek bu konseyi oluşturma fikrinden vazgeçti.

Zirveye kimler katılıyor?

Resmi davetler Salı günü gönderilmeye başlandı. Kesinleşen katılımcılar arasında Strategy'nin kurucu ortağı Michael Saylor, Multicoin Capital'in yönetici ortağı Kyle Samani ve Paradigm'in kurucu ortağı Matt Huang yer alıyor. Robinhood CEO'su Vlad Tenev de X'te yaptığı belirsiz bir paylaşımda zirveye katılabileceğini ima etti.

Amerikan kripto borsaları Coinbase ve Kraken, CEO'ları Brian Armstrong ve Arjun Sethi'nin zirvede yer alacağını doğruladı. Ancak Ripple adına yapılan açıklamada, CEO Brad Garlinghouse'un davet alıp almadığı hakkında yorum yapılmadı.

Blockchain Association CEO'su Kristin Smith'e göre, zirveye yaklaşık 20 ila 25 sektör lideri katılacak. Çoğunlukla büyük kripto şirketlerinin kurucuları ve CEO'larından oluşan bir grup olacak.

Trump yönetimi tarafında ise David Sacks'in yanı sıra, Beyaz Saray'ın dijital varlıklar çalışma grubundan üyelerin de zirvede yer alması bekleniyor. Bunlar arasında Hazine Bakanı Scott Bessent ile SEC ve CFTC'nin geçici başkanları da bulunuyor.

Trump'ın kripto zirvesi nedir ve kimler katılacak?

Trump'ın kripto zirvesi nedir?

Trump, göreve geldikten sadece birkaç gün sonra, dijital varlık piyasalarını düzenlemek üzere bir başkanlık çalışma grubu kuran bir kararname imzaladı. Bu grup tamamen Trump yönetimi yetkililerinden oluşuyordu.

Ocak ayında duyurulan bu çalışma grubu, kripto sektöründeki birçok lobi grubunu şaşırtmıştı. Çünkü birkaç hafta önce Trump, Beyaz Saray'da sektör liderlerine doğrudan ve sürekli erişim sağlayacak kalıcı bir kripto konseyi kuracağına dair söz vermişti. Ancak bu planlar sessiz sedasız rafa kaldırıldı.

Beyaz Saray, sektördeki aktörlerle aralıklı olarak kripto zirveleri düzenleme yoluna gitti. Bunun yanı sıra, iç çalışma grubunun düzenli toplantılar yapması bekleniyor.

Konseyin iptal sebebi ne?

Kaynaklara göre, kripto sektöründeki gruplar arasındaki çekişmeler ve konseye dahil olmak isteyen kişi sayısının aşırı yüksek olması, bu kararın alınmasında etkili oldu.

Bir yetkili, anonim kalmak şartıyla yaptığı açıklamada, "Beyaz Saray'a çekişmeleri taşımaktansa, dışarıda bırakmaları stratejik olarak çok daha doğru bir karardı," dedi.

Kripto sektörü içindeki bölünmelerin son dönemde arttığı gözlemleniyor. Özellikle, ABD dışındaki stablecoin ihraççılarının (Tether gibi) Amerikan hazine bonolarına erişmeye devam edip edemeyeceği ve Bitcoin dışındaki tokenlerin federal bir kripto rezervine dahil edilip edilmeyeceği gibi konular büyük tartışmalara yol açtı.

Bu şartlar altında bir kripto konseyi, zamanla sektör içi çatışmaların merkezi haline gelebilir ve bazı şirketleri dışlanmış hissettirebilirdi. Blockchain Association CEO'su Kristin Smith de bu endişeye katılarak, "Konseyin sadece küçük bir grubu kapsaması, sektörde kazananlar ve kaybedenler yaratıyor gibi algılanabilirdi," dedi.

Smith'e göre, Beyaz Saray'da düzenli olarak yapılacak kripto zirveleri, sektördeki çok daha geniş bir kitlenin Trump yönetimiyle doğrudan iletişim kurmasına imkan tanıyacak.

Bu hafta bile, Cuma günkü zirveye katılmak için büyük bir talep olduğunu belirten Smith, "Sektörden inanılmaz bir ilgi var. Bu da gösteriyor ki, başından beri planlanan kripto konseyi, işler beklenildiği gibi gitmeyeceği için iptal edilmek zorundaydı." dedi.

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Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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