Trump'ın kripto yasa tasarısına yönelik sosyal medya mesajı yeterli bulunmadı

TD Cowen analistleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın bankaları CLARITY Act konusunda kripto endüstrisiyle anlaşmaya çağıran mesajını yapıcı bulsa da bu adımın mevcut yasama tıkanıklığını aşmasını beklemiyor. TD Cowen Washington Araştırma Grubu Yönetici Direktörü Jaret Seiberg, yayımladığı bir notta, Trump'ın sık sık sosyal medya paylaşımı yapmasının tekil mesajların etkisini azalttığını belirtti. Seiberg, tasarının ilerlemesi için Trump'ın bankalar ve kripto sektörü arasındaki müzakerelere doğrudan katılımının şart olduğunu vurguladı.

Trump, salı günü yaptığı paylaşımda bankaların, kripto platformlarının stablecoin birikimlerine getiri sunmasına izin veren maddelere karşı çıkmak yerine sektörle iyi bir anlaşma yapması gerektiğini ifade etti. Ayrıca geçen yıl yasalaşan GENIUS Act'in bankalar tarafından tehdit edildiğini savunan Trump, ABD'nin piyasa yapısı düzenlemelerini en kısa sürede tamamlaması gerektiğini dile getirdi. Seiberg ise Trump'ın sadece sosyal medyaya güvenmek yerine taraflarla yüz yüze görüşmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

STABLECOIN GETİRİSİ VE ÇIKAR ÇATIŞMASI TARTIŞMALARI TIKANIKLIK YARATIYOR

Yasa tasarısının ilerlemesini yavaşlatan iki temel sorun bulunuyor. İlk olarak kripto şirketleri stablecoin tutan kullanıcılara getiri sunmak isterken, geleneksel bankalar bu durumun mevduat çıkışlarına yol açarak finansal istikrar riskleri yaratacağını savunuyor. İkinci büyük engel ise üst düzey hükümet yetkililerinin kripto ile ilgili finansal faaliyetlerde bulunmasını engelleyecek çıkar çatışması kuralları etrafında şekilleniyor. Beyaz Saray yetkilileri uzlaşma sağlamak amacıyla taraflarla basına kapalı toplantılar düzenlemeye devam ediyor.

TD Cowen analistleri, bankaların tüketici ödüllerine karşı çıkmasının siyasi olarak sürdürülebilir olmadığını ve stablecoin getirisi mücadelesini kaybedebileceklerini öngörüyor. Öte yandan tasarının yasalaşması için Senato tarafında en az on Demokrat senatörün desteğine ihtiyaç duyuluyor. Seiberg, ülkenin İran ile içinde bulunduğu silahlı çatışma ortamı ve siyasi engeller göz önüne alındığında, CLARITY Act için gerçekçi onay tarihinin ağustos tatili öncesi olabileceğini belirtiyor.