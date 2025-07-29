Trump'ın kripto hamlesine SEC engeli

Trump'ın kripto hamlesine SEC engeli
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Trump'ın Truth Social platformunun Bitcoin ETF başvurusunu 18 Eylül'e erteledi. Komisyon yeterli değerlendirme süresine ihtiyaç duyduğunu belirtti. Onay halinde Trump ailesinin kripto faaliyetleri derinleşecek. SEC aynı dönemde Solana ETF kararını da 10 Ekim'e öteledi.

SEC'in son kararı, kripto para ETF piyasasında yaşanan belirsizliği bir kez daha gözler önüne serdi. Trump Media & Technology Group'un işlettiği Truth Social platformu, haziran ayında Bitcoin ETF için başvuruda bulunmuş ve bu adım Trump ailesinin kripto para dünyasındaki konumunu güçlendirme stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Solana ETF Başvurusu da Erteleme Listesinde

SEC'in yaptığı açıklamada, Truth Social Bitcoin ETF başvurusu hakkındaki kararı 18 Eylül tarihine kadar ertelediği belirtildi. Komisyon, önerilen kural değişikliği ve ortaya çıkardığı sorunları değerlendirmek için yeterli zamana ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Başkan Donald Trump'ın düzenli olarak paylaşım yaptığı Truth Social'ın Bitcoin ETF projesi, onay alması durumunda Trump bağlantılı kripto faaliyetlerini derinleştirecek. Bu durum, başkanın memecoin alanına girişi ve Trump ailesi destekli DeFi projesi World Liberty Financial'ın ardından gerçekleşecek.

SEC, Ocak 2024'te ABD'de spot Bitcoin ETF'lerine onay vermiş ve o tarihten bu yana onaylanan 12 fon toplam 54,8 milyar doları aşan giriş akışı toplamıştı. Kurum ayrıca Ethereum ETF'lerinin listelenmesine de onay verdi.

SEC, Grayscale Solana Trust'ın onaylanıp onaylanmayacağı konusundaki kararını da 10 Ekim'e kadar erteledi. Canary, Bitwise, 21Shares ve VanEck dahil olmak üzere birkaç firma, SOL ETF'sini listelemek ve işlem görmek için SEC'in onayını almak için yarışıyor.

Fonları onaylayıp onaylamama konusundaki ertelemeler kurum için rutin bir durum haline geldi. Trump'ın ocak ayında iktidara gelmesinden bu yana SEC, Solana'dan DOGE'ye kadar onlarca kripto ETF türü için artan sayıda teklif alıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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