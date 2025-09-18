Haberler

Trump etkisi Fed politikalarında kendini gösterdi

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) faiz oranlarını 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına düşürdü. Donald Trump'ın daha agresif indirim talepleri sonrasında alınan bu karar kripto piyasalarını sevindirdi. Düşük faiz ortamı geleneksel yatırımları daha az çekici hale getirirken Bitcoin gibi alternatif varlıklara ilgiyi artırabileceği öngörülüyor.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 11-1 oyla aldığı kritik kararda faiz oranını düşürerek piyasalara güçlü bir sinyal verdi. Başkan Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik talepleri sonuç verirken kripto yatırımcıları bu gelişmeyi fırsat olarak değerlendiriyor.

Fed Kararı Bitcoin Yatırımcılarına Moral Oldu

Fed'in son açıklamasında ekonomik faaliyetin büyümesinin yılın ilk yarısında yavaşladığını belirtildi. İş kazanımları düşerken işsizlik oranı yükseldi ancak düşük seviyede kalmaya devam ediyor.

Kripto para uzmanları düşük faiz ortamının alternatif yatırım araçlarına olan talebi artıracağını öngörüyor. Bitcoin'in 116.000 dolar seviyesinde işlem görürken yatırımcılar yıl sonu rallisi beklentilerini güçlendirdi.

Önemli bir gelişme olarak Senato kripto dostu Stephen Miran'ı Fed Kurulu'na onayladı. Miran'ın daha önce FTX iflasında alacak haklarıyla ticaret yapan Hudson Bay'de çalışması dikkat çekiyor.

Stablecoin sektörü de faiz indiriminden etkilenecek. CoinFund Başkanı Chris Perkins'e göre USDT yatırımcılarının yüzde 35'i bunu tasarruf aracı olarak kullanırken işlemlerin yüzde 63'ü USDT içeriyor.

Piyasa uzmanları düşük faiz politikasının DeFi protokollerinde getiri arayışını sürdüreceğini belirtiyor. Bitcoin madenciliği sektörü de enerji maliyetlerindeki potansiyel düşüşten faydalanabilir.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
