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Trump destekli World Liberty Financial token satışlarında rekor artış

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Merkezi olmayan finans (DeFi) girişimi World Liberty Financial, Donald Trump'ın desteklediği yeni memecoin lansmanlarının ardından token satışlarında büyük bir artış yaşadı. Şirket, yoğun talep üzerine ek tokenlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu heyecan verici gelişme, yatırımcıların ve kripto piyasasının dikkatini çekmeyi başardı.

Yeni ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği World Liberty Financial, yeni memecoin lansmanlarının ardından token satışlarında büyük bir artış kaydetti. Şirket, talep artışı ile ek token sürmeyi planlıyor.

Token Satışlarındaki Sıçrama, Piyasayı Canlandırdı

Kripto para dünyasının son günlerde en çok konuşulan girişimi World Liberty Financial, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Şirket, başarılı token satışlarının ardından büyüme ivmesini sürdürüyor.

World Liberty Financial'ın resmi açıklamasına göre toplam token arzının yüzde 20'lik kısmı başarıyla satıldı. Yoğun talep karşısında şirket, 20 Ocak tarihinde yüzde 5'lik ek bir token satışı gerçekleştireceğini duyurdu. Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, hedeflenen satış rakamlarına ulaşıldığı ve yatırımcı talebini karşılamak için ek arz kararı alındığı belirtildi.

Şirketin verilerine göre şu ana kadar 21,3 milyar WLFI token satışı gerçekleşti. Haberin yazımı esnasında tokenların birim fiyatı 0,05 dolar seviyesinde seyrediyor.

Trump ailesinin kripto para dünyasındaki etkinliği artarak devam ediyor. Donald Trump'ın TRUMP tokenini piyasaya sürmesinin ardından, eşi Melania Trump da 20 Ocak'ta MELANIA adlı memecoini yatırımcılarla buluşturdu.

Öte yandan, Tron'un kurucusu Justin Sun, World Liberty Financial'a olan güvenini 45 milyon dolarlık ek yatırımla gösterdi. Bu hamleyle birlikte Sun'ın şirketteki toplam yatırımı 75 milyon dolara ulaştı.

Kripto analiz platformu Lookonchain'in verilerine göre World Liberty Financial yakın zamanda 48 milyon dolar değerinde 14.403 Ethereum satın aldı. Donald Trump'ın oğlu Eric Trump'ın şirket danışmanı olarak yaptığı açıklamalar, yakın gelecekte yeni gelişmelerin yaşanacağına işaret ediyor.

Kripto para yatırımcısı Ash'in paylaşımına göre, World Liberty son 24 saatte WorldLiberty.eth, trumpcoin.eth, erictrump.eth ve barrontrump.eth alan adlarını satın aldı. Bu hamle, şirketin yeni projeler planlayabileceği şeklinde yorumlanıyor.

Geçtiğimiz Aralık ayında 45 milyon doların üzerinde altcoin yatırımı yapan World Liberty Financial, Ondo, Ethena ve Ethereum gibi önemli varlıklara yöneldi. Bu yatırımların etkisiyle Ethereum, son 24 saatte yüzde 4'lük artışla 3.404 dolar seviyesine ulaştı.

Trump destekli World Liberty Financial token satışlarında rekor artış
Burak KÖSE
Burak KÖSE
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