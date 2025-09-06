Trump destekli World Liberty Financial milyarder yatırımcısını kara listeye aldı

Haberler

Tron kurucusu Justin Sun, Trump ailesinin destekçisi World Liberty Financial tarafından WLFI tokenlarının dondurulması sonrası masumiyetini savundu. 75 milyon dolar yatıran Sun, token haklarının "kutsal" olduğunu belirterek kara listeden çıkarılmasını talep etti. WLFI fiyatı yüzde 24 düşerken kripto topluluğu ikiye bölündü.

Kripto dünyasının en tartışmalı isimlerinden Justin Sun, World Liberty Financial ile yaşadığı kriz nedeniyle sert açıklamalar yaptı. Trump ailesi tarafından desteklenen DeFi projesi, Sun'ın adresini kara listeye alarak 9 milyon dolar değerindeki WLFI tokenlarını dondurmuş durumda. Bu gelişme, Blockchain teknolojisinin temel ilkelerini sorgulatan önemli bir tartışma başlattı.

Justın Sun Masumiyet Çağrısında Bulundu

Justin Sun, X (eski adıla Twitter) platformunda yaptığı açıklamada World Liberty Financial'a sert eleştiriler yöneltti. Tron kurucusu, tokenlarının mantıksız bir şekilde dondurulduğunu belirterek "Ben masumum." ifadesini kullandı.

Sun, World Liberty Financial'a sermaye kattığının yanı sıra projeye güven ve destek verdiğini vurguladı. 75 milyon dolar tutarında WLFI token satın alan kripto milyarderi, token haklarının "kutsal ve dokunulmaz" olduğunu savundu.

HTX borsasıyla olan bağlantıları nedeniyle şüphe altında kalan Sun, 60 milyon WLFI tokenının HTX'ten Binance'e transfer edilmesinin sadece test amaçlı olduğunu açıkladı. "Herhangi bir alım veya satım söz konusu değildi." diyen Sun, bu işlemlerin piyasa üzerinde etkisi olamayacağını belirtti.

World Liberty Financial'ın WLFI token kontratı, Sun'a bağlı adresi kara listeye aldı. Bu karar, Sun'ın token gönderme, alma ve yönetime katılma yetkilerini iptal etti.

Kripto topluluğu olayı farklı açılardan değerlendiriyor. Bazı kullanıcılar Sun'ın Trump ailesinin projesiyle "sözlü anlaşma" yaptığını iddia ederken, diğerleri token haklarının korunması gerektiğini savunuyor.

Sun, projenin "adalet, şeffaflık ve güven" üzerine inşa edilmesi gerektiğini belirterek, tek taraflı eylemlerin yatırımcı güvenini sarsabileceği konusunda uyardı.

Serkan KÖSE
