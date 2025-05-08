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TRUMP Coin'de Kritik Gün: 22 Mayıs'ta 10 Kat Artış mı, Sert Düşüş mü?

TRUMP Coin'de Kritik Gün: 22 Mayıs'ta 10 Kat Artış mı, Sert Düşüş mü?
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Donald Trump ismini taşıyan TRUMP Coin, 22 Mayıs'ta Beyaz Saray'da düzenlenecek gala yemeği öncesinde yüksek volatiliteye hazırlanıyor. Fiyatın 10 kat artması ya da büyük bir düşüş yaşaması ihtimaller arasında. Biz de sizler için TRUMP coin fiyat tahmini ve analizi derledik.

Yaklaşık 11 dolardan işlem gören TRUMP Coin, son haftalardaki dalgalanmalara rağmen 10,50 dolarlık 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde tutunmayı başardı. Nisan ayı sonunda ise fiyat, ABD Başkanı Trump'ın 220 yatırımcıyı Beyaz Saray'daki özel bir etkinliğe davet edeceğini açıklamasıyla 16 dolar seviyesini aşmıştı.

Trump'ın Gala Hamlesi Tartışma Yarattı

Söz konusu davet, yatırımcı ilgisini artırırken yoğun siyasi tepkileri de beraberinde getirdi. Demokrat Senatör Jon Ossoff, etkinliği "erişim satışı" olarak nitelendirerek bunun görevden alınma sebebi olabileceğini öne sürdü. Kripto karşıtı söylemleriyle tanınan Elizabeth Warren ise Trump ailesine ait USD1 sabit coin girişimini hedef aldı.

Tepkilerin ardından TRUMP Coin, nisan sonunda gördüğü 16 dolarlık zirveden gerileyerek tekrar 11 dolar seviyelerine indi.

22 Mayıs Fiyatı Belirleyecek

Gözler şimdi 22 Mayıs'ta Beyaz Saray'da düzenlenecek gala yemeğine çevrildi. Trump'ın etkinliğe katılması ve dikkat çeken açıklamalarda bulunması, TRUMP Coin'e yönelik ilginin yeniden artmasına neden olabilir. Bu da fiyatın kısa sürede önemli ölçüde yükselmesini sağlayabilir.

Bazı yorumcular, fiyatın 100 dolara kadar çıkabileceğini öne sürüyor. Böyle bir senaryoda TRUMP Coin yalnızca bireysel yatırımcıların değil, iş dünyası ve hatta uluslararası aktörlerin dikkatini çekebilir.

Ancak beklentilerin karşılanmaması durumunda ciddi bir satış dalgası da yaşanabilir. Trump'ın etkinliğe katılmaması ya da yatırımcılara yalnızca NFT verilmesi gibi olasılıklar, fiyat üzerinde baskı yaratabilir. Bu nedenle gala yemeği, "haberi sat" tarzı bir tepkiyle sonuçlanabilir.

ABD Merkez Bankası'nın para politikasındaki belirsizlik ve genel altcoin piyasasındaki zayıf görünüm de riskleri artırıyor. TRUMP Coin'e yönelik siyasi eleştiriler ise fiyat üzerinde aşağı yönlü baskı yaratmayı sürdürüyor.

Daha Sağlam Alternatif: Solaxy (SOLX)

Yatırımcıların yönünü çevirdiği bir diğer proje ise Solaxy (SOLX). Solana ağı için geliştirilen ikinci katman çözümü olan SOLX, ağ tıkanıklığını ve işlem hatalarını azaltmayı hedefliyor. Ocak ayında TRUMP Coin lansmanında yaşanan yoğunluk sorunlarına çözüm sunan SOLX, 0,0017 dolarlık fiyatla ön satışta ve şu ana kadar 34 milyon dolar fon topladı.

Ethereum ile uyumlu olan proje, zincirler arası likidite sağlıyor. Coinsult tarafından denetlenen akıllı kontratı ile güvenliğini de kanıtladı. Solaxy, teknik altyapısı ve ölçeklenebilirliğiyle öne çıkarken, TRUMP Coin gibi spekülatif değil; daha sürdürülebilir bir yatırım alternatifi sunuyor.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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