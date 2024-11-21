Trump Beyaz Saray'da kripto para bölümü kurmaya hazırlanıyor

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, kripto para ve dijital varlık sektörüne yönelik özel bir Beyaz Saray pozisyonu oluşturmayı değerlendiriyor. Bu adım, kripto para birimlerine yönelik politikaların yönetim düzeyinde şekillendirilmesi açısından bir ilk olacak. Yeni görev birimiyle, kripto düzenlemeleri ve sektörel gelişmelerde doğrudan Trump ile çalışacak bir koordinasyon merkezi oluşturulmuş olacak.

Trump Kripto Para Bölümüyle Yeni Bir Dönem Başlatacak

Trump yönetimi, Beyaz Saray'da bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Geçiş ekibinin aktardığı bilgilere göre Beyaz Saray'da dijital varlıklar ve kripto para birimlerini kapsayan özel bir pozisyon oluşturulması için çalışmalara başlandı. Bu girişim, kripto para dünyasının yeni yönetimde sahip olacağı önemi gözler önüne seriyor.

Henüz kesinlik kazanmamış olmakla birlikte pozisyonun Beyaz Saray'da üst düzey bir görev mi yoksa federal düzeyde bir bölüm mü olacağı tartışılmaya başlandı. Sektör temsilcileri, bu makamın doğrudan başkana bağlı olması için lobi faaliyetlerini sürdürüyor.

Seçim kampanyası boyunca kripto para birimlerine destek veren Trump, SEC Başkanı Gensler'i görevden alacağını, mevcut düzenlemeleri yumuşatacağını ve yeni bir kripto danışma konseyi kuracağını vaat etmişti. Bu vaatler sonrasında sektör temsilcileri de konseyde yer almak için çalışmalara başladı.

Geçtiğimiz yaz aylarında Bitcoin madencilik şirketleri ve kripto borsalarının üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Trump, önemli bir Bitcoin konferansında konuşmacı olarak yer almıştı.