Trump ailesi kripto para projelerini genişletiyor
Donald Trump Jr., sosyal medya şirketi Thumzup'taki 350 bin hissesini satarken, firma aynı dönemde kripto madenciliği stratejisini açıkladı. Şirket Bitcoin, Ethereum ve Solana için 50 milyon dolar topladı. Trump ailesi kripto sektöründe 620 milyon dolar gelir elde etti. Bu yeni gelişme dijital varlık trendini güçlendiriyor.

Los Angeles merkezli sosyal medya firması Thumzup, son dönemde önemli bir dönüşüm geçiriyor. Donald Trump Jr.'ın şirketteki büyük hissesini satması ile eş zamanlı olarak, firma kripto para madenciliği alanına giriş kararı aldı.

Trump Ailesi Kripto Sektöründen 620 Milyon Dolar Kazandı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan başvuruya göre, ABD başkanı Trump'un en büyük oğlu Trump Jr. şirketin ikincil hisse senedi arzı öncesinde yaklaşık 350.000 TZUP hissesine sahipti. Bu hafta kapanan arz sonucunda şirket, ücretler sonrası 46,5 milyon dolar net gelir elde etmesi bekleniyor.

Sosyal medya içerik üreticilerinin platformlarında nakit kazanmalarını sağlayan reklam teknolojisi uygulamasının operatörü olan Thumzup, kripto edinim stratejisi açıklayan en son halka açık firmalardan biri oldu.

Şirket CEO'su Robert Steele, yaptığı açıklamada "Bu, Thumzup'ın evriminde dönüştürücü bir adım. Güçlendirilmiş sermaye tabanı ve net bir stratejik vizyon ile dijital ekonominin yüksek büyüme alanlarına erişimimizi genişletiyoruz." dedi.

Trump ailesi, DeFi ve stablecoin projesi World Liberty Financial ile American Bitcoin madencilik şirketi dahil olmak üzere birkaç girişim kurarak kripto sektöründe aktif rol üstlendi. Bloomberg'in tahminlerine göre aile, son aylarda kripto girişim gelirlerinden 620 milyon dolar kar elde etti.

Serkan KÖSE
