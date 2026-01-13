Tom Lee'nin BitMine'ı Ethereum varlıklarını artırmayı sürdürüyor

BitMine, 5 Ocak'taki son güncellemesinden bu yana 24.266 ETH daha satın aldı. Şirket yaptığı açıklamada, toplam kripto ve nakit varlıklarının 14 milyar dolara ulaştığını bildirdi. BitMine ortalama alım fiyatını açıklamadı ancak güncel fiyatlarla son satın alımın değeri yaklaşık 75,4 milyon dolara karşılık geliyor. Şirketin ETH varlıkları ise mevcut fiyatlarla yaklaşık 13 milyar dolar değerinde.

STAKE EDİLEN ETH MİKTARI NEREDEYSE İKİ KATINA ÇIKTI

11 Ocak itibarıyla BitMine'ın portföyünde 193 BTC (17,5 milyon dolar), WLD hazine şirketi Eightco'da 23 milyon dolarlık hisse ve 988 milyon dolar nakit bulunuyor. Şirketin Ethereum varlıkları, yaklaşık 120,7 milyon ETH olan dolaşımdaki arzın yüzde 3,45'ine denk geliyor.

Dikkat çeken gelişmelerden biri de stake edilen ETH miktarındaki artış oldu. BitMine'ın stake pozisyonu geçen hafta 596.864 ETH artarak 1.256.083 ETH'ye yükseldi. Şirket yaptığı açıklamada, "BitMine, dünyada diğer tüm kurumlardan daha fazla ETH stake etti." ifadesini kullandı. BitMine'ın bu hamlesi, son haftalarda Ethereum doğrulayıcı giriş kuyruğundaki artışın temel nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

SER verilerine göre BitMine, şu anda en büyük Ethereum hazine sahibi konumunda. Şirketi, Joe Lubin'in SharpLink'i (yaklaşık 863.021 ETH) ve The Ether Machine (496.712 ETH) takip ediyor. BitMine aynı zamanda Michael Saylor'ın Strategy'sinin ardından en büyük ikinci halka açık kripto hazine şirketi. Strategy, Pazartesi günü duyurduğu 1,25 milyar dolarlık son alımıyla birlikte toplam 687.410 BTC (62 milyar dolar) değerinde Bitcoin'e sahip bulunuyor. Bu miktar Bitcoin'in 21 milyon adetlik toplam arzının yüzde 3'ünden fazlasına karşılık geliyor. BitMine'ın nihai hedefi ise dolaşımdaki ETH arzının yüzde 5'ini satın almak. Bu oran şu anda yaklaşık 6,04 milyon ETH'ye denk geliyor.

STANDARD CHARTERED: 2026 ETHEREUM'UN YILI OLACAK

BitMine'ın son alım duyurusu, Standard Chartered Küresel Dijital Varlıklar Araştırma Başkanı Geoffrey Kendrick'in "2026, Ethereum'un yılı olacak." açıklamasının hemen ardından geldi. Kendrick, zayıf Bitcoin performansının dijital varlık piyasasını baskıladığı bir dönemde bile Ethereum'un göreceli temellerinin iyileştiğine dikkat çekti. Analist, ağ etkileri ve gerçek dünya varlıklarının artan adaptasyonunu gerekçe göstererek ETH'nin bu yıl Bitcoin'e karşı daha iyi performans göstereceğini öngörüyor ve yıl sonu için 7.500 dolar hedefi koyuyor.

BitMine Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee de bu görüşe katıldığını ima etti. Lee, Pazartesi günkü açıklamasında, "2026, stablecoin adaptasyonu ve tokenizasyonun Blockchain'i Wall Street'in takas katmanı haline getirmesiyle kripto için pek çok olumlu gelişmeye gebe ve bu durum özellikle Ethereum'u destekliyor." dedi. Lee ayrıca, "10 Ekim 2025 sonrasındaki kaldıraç sıfırlamasını mini kripto kışı olarak değerlendiriyoruz. 2026, kripto fiyatlarının toparlandığı ve 2027-2028'de daha güçlü kazançların yaşanacağı yıl olacak." ifadelerini kullandı.

Son olarak BitMine hisseleri geçen hafta yüzde 11,5 düşerken, Pazartesi günü piyasa öncesi işlemlerde yüzde 0,3 artış gösterdi.