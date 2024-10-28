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Tether rezerv varlıklarını açıkladı

Tether rezerv varlıklarını açıkladı
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Paolo Ardoino, Tether'in güçlü mali rezervlerini ve kolluk kuvvetleriyle ortaklığını açıklayarak, yasa dışı suçlama iddialarına net yanıtlar verdi. Tether, zengin ABD hazine varlıkları, Bitcoin ve altın stoklarıyla destekleniyor ve yasa dışı faaliyetlerle mücadelede önemli başarılar elde ediyor.

Tether CEO'su Paolo Ardoino, İsviçre'nin Lugano şehrinde düzenlenen bir etkinlikte sahneye çıktı ve şirketin Amerikan hazineleri varlıkları, Bitcoin ve altın dahil olmak üzere zengin rezervlerini detaylandırdı. Ardoino, ayrıca Tether hakkında çıkan yasa dışı faaliyet iddialarına sert bir dille yanıt vererek, şirketin kolluk kuvvetleriyle olan ortaklığını ve suçla mücadeledeki başarısını vurguladı.

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İsviçre'nin Lugano kentinde düzenlenen PlanB etkinliğinde konuşan Tether CEO'su Paolo Ardoino, şirketin mali yapısına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Son dönemde şirket hakkında ortaya atılan iddiaların ardından konuşan Ardoino, Tether'in güçlü rezerv yapısını gözler önüne serdi.

Tether'in varlık portföyünün detaylarını paylaşan CEO, şirketin yaklaşık 100 milyar dolar değerinde Amerikan hazine bonosu bulundurduğunu açıkladı. Buna ek olarak, 82 bini aşkın Bitcoin'in yanı sıra 48 tonluk altın rezervine sahip olduklarını belirtti. Piyasa değeri yaklaşık 5,5 milyar dolar olan Bitcoin varlıkları, şirketin kripto para piyasasındaki güçlü konumunu pekiştiriyor.

Yabancı basında çıkan kara para aklama ve yaptırım ihlalleri iddialarını içeren haberlerin ardından bu açıklamaları yapan Ardoino, söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Tether'in suçla mücadele konusundaki kararlı tutumuna dikkat çeken CEO, 2014'ten bu yana yaklaşık 109 milyon dolarlık yasa dışı fonun tespit edilmesinde kolluk kuvvetleriyle iş birliği yaptıklarını vurguladı.

Ardoino, konuşmasında ABD'nin kripto para düzenlemelerine yönelik eleştirilerini de dile getirdi. Mevcut düzenlemelerin birçok yenilikçi dijital varlık şirketini ABD dışındaki ülkelere yönlendirdiğini belirten CEO, 2024 ABD başkanlık seçimlerinin ardından bu tablonun değişeceğine inandığını ifade etti.

Tether'in stablecoini olan USDT'nin piyasa değeri, Ekim 2024 itibarıyla 120 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu gelişme, kripto para piyasasındaki yatırımcılar ve analistler tarafından, piyasanın yükseliş trendine gireceğinin bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

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