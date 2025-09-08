Tether CEO'sunda Bitcoin satış iddialarına yanıt

Kripto para dünyasında yaşanan gelişmeler sosyal medyada hızla yayılırken, USDT ihraççısının Bitcoin pozisyonuyla ilgili spekülasyonlar büyük yankı yarattı. Kripto ünlüsü Clive Thompson'ın açıklamaları Q1'den Q2'ye geçişte Bitcoin rezervlerindeki azalma olduğunu öne sürerken, gerçekler çok farklı çıktı.

Ardoino Güvenli Varlıklara Yatırımların Devam Edeceğini Söyledi

Paolo Ardoino'nun X (eski adıyla Twitter) platformundaki açıklamaları konuya netlik getirdi. Ceo, "Hiçbir Bitcoin satmadık." diyerek iddiaları kategorik şekilde reddetti. Ardoino, şirketin "Bitcoin, altın ve arazi" alımlarına kâr aktarma stratejisini sürdürdüğünü doğruladı.

Jan3 CEO'su Samson Mow'un müdahalesi durumu tamamen netleştirdi. Mow, azalan 19.800 BTC'nin aslında Twenty One Capital (XXI) girişimine transfer edildiğini açıkladı. Bu işlem haziran ayında 14.000 BTC, temmuz ayında ise 5.800 BTC olmak üzere iki dönemde gerçekleşti.

Transfer edilen Bitcoin miktarı yaklaşık 3,9 milyar dolar değerindeydi. XXI, Strike CEO'su Jack Mallers tarafından yönetilen Bitcoin tabanlı finansal platform olarak faaliyet gösteriyor. Bu hamle, Tether'in sadece stablecoin ihracıyla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda Blockchain ekosisteminin gelişimine katkıda bulunduğunu gösteriyor.

BitcoinTreasuries verilerine göre Tether, şu anda 100.521 BTC'den fazla Bitcoin rezervine sahip bulunuyor. Bu rakam yaklaşık 11,17 milyar dolar değerinde olan portföyü temsil ediyor. Mow'un hesaplamalarına göre transfer işlemi hesaba katıldığında, Tether'in net Bitcoin varlığı Q1 sonuna göre artmış durumda.

Ardoino'nun altını çizdiği husus ise şirketin güvenli varlık yatırımlarını sürdürmeye kararlı olduğuydu. " Dünyamız kararmaya devam ederken, Tether gelirinin bir kısmını güvenli yatırımlara aktarmaya devam edecek." beyanı şirketin uzun vadeli stratejisini yansıtıyor.