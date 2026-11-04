Tesla ve Amazon kriptoda hisse planına karşı çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Platformun 2 Kasım tarihli bildirimine göre yeni itiraz edenler arasında Netflix, yarı iletken ekipmanı üreticisi Lam Research ve finansal teknoloji şirketi SoFi Technologies de bulunuyor. Böylece Elon Musk'ın iki şirketi ile Amazon, daha önce Microsoft, Alphabet ve Nvidia'nın da yer aldığı listeye katıldı.

İTİRAZ EDEN ŞİRKET SAYISI 56'YA ÇIKTI

Platformun 30 Ekim tarihli bildiriminde itiraz eden şirket sayısı 50 olarak açıklanmıştı. Son altı başvuru, ABD'nin büyük teknoloji şirketlerinin önemli bir bölümünün hisselerini bu yapıda işlem görmeye açmak istemediğini gösteriyor.

Intercontinental Exchange'in (ICE) ortak olduğu girişim, ABD hisselerinin dijital tokenlarla temsil edilen biçimlerini blok zinciri üzerinde yatırımcılara sunmayı amaçlıyor. İşlemlerin USDC gibi stablecoinler karşılığında, haftanın yedi günü ve günün 24 saati yapılması hedefleniyor.

Sisteme katılacak kullanıcıların kimlik ve yaptırım kontrollerinden geçmesi gerekiyor. İşlem yetkisi, platformun akıllı sözleşmeleri tarafından kontrol edilecek. Böylece hisse işlemlerinin blok zincirine taşındığı, ancak erişimin belirli koşullara bağlandığı bir yapı kurulması planlanıyor.

SEC KURALLARI ŞİRKETLERE İTİRAZ HAKKI VERİYOR

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) geçici muafiyet düzenlemesi, platformların üçüncü taraflarca tokenlaştırılmış hisseleri sunmadan önce ilgili şirkete yazılı bildirim göndermesini gerektiriyor. Şirket, bildirimi aldıktan sonraki 30 gün içinde yazılı itirazda bulunursa platform bu hisselerin söz konusu tokenlaştırılmış biçimini işleme açamıyor.

Bu engel, itirazın yöneltildiği platformla sınırlı kalıyor. Şirketlerin kendi hisselerini tokenlaştırması veya kendi adlarına tokenlaştırılmasını sağlaması ise aynı itiraz mekanizmasından farklı değerlendiriliyor. Dolayısıyla son başvurular, ilgili hisselerin bütün kripto platformlarında işlem görmesine yönelik genel bir yasak oluşturmuyor.

Platformun bildiriminde, şirketlerin kendilerinin tokenlaştırdığı hisselerin de listelenebileceği belirtiliyor. Ancak bu yolla sunulacak belirli bir şirket açıklanmıyor. Apple da son itiraz listesinde yer almayan büyük şirketlerden biri olarak öne çıkıyor. Listede bulunmamak, projeye açık destek verildiği anlamına gelmiyor.

Platformun kesin açılış tarihi ve ilk aşamada kaç tokenlaştırılmış hisse sunacağı henüz açıklanmadı. Yeni itirazlarla birlikte, faaliyete geçildiğinde yatırımcılara hangi şirketlerin hisselerinin sunulacağı sorusu önemini koruyor.