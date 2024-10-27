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Telegram oyunu MemeFi nedir? MemeFi Airdrop ne zaman, nasıl alınır?

Telegram oyunu MemeFi nedir? MemeFi Airdrop ne zaman, nasıl alınır?
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Popüler Telegram oyunlarından MemeFi Airdrop tarihini açıkladı. Ethereum ağından Sui'ye geçiş yapan oyun, kendi token'ını çıkarmaya hazırlanıyor. Peki, Telegram oyunu MemeFi nedir? MemeFi Airdrop ne zaman, nasıl alınır? Merak edilenleri sizler için derledik.

Telegram'ın dokunarak para kazanma oyunu MemeFi token'ını Kasım ayında piyasaya sürecek. Öncesinde Ethereum Layer-2'de yer alan Linea konuşulurken şirket karar değiştirdi ve token'ı Sui ağı üzerinde piyasaya sürmeye karar verdi. Yatırımcılar ise "Telegram oyunu MemeFi nedir? MemeFi airdrop ne zaman, nasıl alınır?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte detaylar...

Telegram oyunu MemeFi nedir?

MemeFi, Telegram'da faaliyet gösteren ilgi çekici bir tıklama oyunudur. Bu dokunarak kazanma oyunu, oyuncuları ekrana dokunarak hayalet düşmanları yenmeyi ve her galibiyet için sanal paralar kazanmayı sağlar. MemeFi, 10 milyona yaklaşan küresel oyuncu tabanıyla oyun dünyasında önemli bir yer edinmiştir.

MemeFi airdrop ne zaman, nasıl alınır?

MemeFi token lansmanı ve airdrop'u yaklaşırken geliştiriciler, Sui ağına geçiş yaptıklarını açıkladı. Telegram'ın dokun-kazan savaş oyunu MemeFi daha önce Ethereum Later-2 ağı üzerinde yer alan Linea'da piyasaya sürülcekti. Geliştiriciler, pazarlama çalışmaları ve daha geniş Sui ekosistemini sergileme planları da dahil olmak üzere lansmanla ilgili stratejik girişimler konusunda Sui ağının yaratıcısı Mysten Labs ile birlikte çalıştıklarını söyledi.

Ağ değişiminin ardından MemeFi token lansmanı için 12 Kasım tarihi kesinleşti. MemeFi daha önce token'ı 9 Ekim'de piyasaya sürmeyi planlıyordu.

MemeFi, airdrop sırasında tokenlerin nasıl dağıtılacağını belirlemek için 6 Kasım'da oyuncu faaliyetlerinin son verilerinialacak. Geliştiriciler nihai tahsisatları 8 Kasım'da paylaşacak. Ancak, oyunculara OKX Wallet aracılığıyla kısmi verilere dayanarak tahsisatlarını önceden kontrol etme imkanı sunuluyor. OKX, geçiş duyurusu ve airdrop detaylarının yanı sıra, vadeli işlem platformunda MEMEFI token için piyasa öncesi alım satıma başladığını ve yatırımcılara Sui token'ın nihai fiyatı üzerine bahis yapma olanağı sağladığını da duyurdu.

Haberler.com / Beyza Kızıldemir - Kripto Para

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