Tayland kripto yatırımlarında devrim yaratıyor

Tayland, kripto para piyasasında önemli bir adım atıyor. SEC'in 9 Ekim tarihli önerisi, ülkenin finansal manzarasını değiştirecek potansiyele sahip. Bu hamle, Tayland'ı kripto dostu bir ülke olarak konumlandırırken, bölgedeki diğer ülkeler için de bir örnek teşkil ediyor.

Tayland Kripto Düzenlemeleri Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Tayland SEC'in yeni önerisi, kripto yatırımlarında önemli değişiklikler getiriyor. Düzenleme, yatırım fonlarının ve özel fonların kripto ürünlerine yatırım yapmasına olanak tanıyor. Bu adım, özellikle ABD borsalarında işlem gören kripto borsası yatırım fonlarına (ETF) yatırımı kolaylaştıracak.

Yeni düzenleme, yatırımcı profiline göre farklı kurallar belirliyor. Kurumsal ve yüksek net değerli yatırımcılar için kripto yatırımlarında herhangi bir üst sınır bulunmuyor. Buna karşılık, perakende yatırım fonları için yüzde 15'lik bir tahsisat getiriliyor. Bu yaklaşım, farklı risk profillerine sahip yatırımcılar arasında bir denge kurmayı amaçlıyor.

SEC ayrıca kripto varlıklara yatırım yapan fonların yönetilmesine ilişkin kriterleri de yenileyecek. Bu kapsamda varlık muhafazası, değer hesaplaması, bilgi açıklama ve reklam konularında yeni düzenlemeler yapılacak.

Düzenleyici kurum, ilk coin arzı (ICO) portallarını da yetkilendirmeyi planlıyor. Bu portallar, token fon toplama veya yatırım projeleri tasarlama için dış kaynaklı şirketleri kullanabilecek. Bu adım, Tayland'ın kripto ekosistemini genişletme ve güçlendirme çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

SEC'in bir diğer önemli hamlesi de "Dijital Varlık Düzenleyici Kum Havuzu" projesi. Bu proje kapsamında on özel firma, kripto varlıkların yerel para birimiyle değişimi için deneme projeleri yürütecek. Bu adım, ülkede şu anda yasak olan kripto ödemelerin önünü açma potansiyeli taşıyor. Tayland'ın bu hamleleri, ülkenin kripto para sektörüne olan ilgisini gösteriyor.