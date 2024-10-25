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Tayland kripto ETF izni için düğmeye bastı

Tayland kripto ETF izni için düğmeye bastı
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Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), spot kripto ETF'lere kurumsal yatırımcı erişimini sağlayacak yeni düzenlemeleri uygulamaya koyuyor. Tayland Binance yetkilisi Nirun Fuwattananukul, bu düzenlemenin ülkenin Güneydoğu Asya'nın fintech merkezi olma hedefinde kritik bir adım olduğunu vurguluyor.

Tayland'ın kripto para piyasasında önemli bir dönüşüm yaşıyor. Perakende odaklı yapıdan kurumsal yatırımcıları merkeze alan olgun bir piyasaya geçiş yapan ülke, geleneksel finans kurumlarının da kripto varlıklara erişimini kolaylaştıracak düzenlemelere imza atıyor.

Tayland Fintech Merkezi Olma Yolunda İlerliyor

9 Ekim'de Tayland SEC, kurumsal seviyedeki yatırım fonları ve özel fonların, Amerika Birleşik Devletleri merkezli spot kripto borsa yatırım fonlarına (ETF) yatırım yapmasına olanak tanıyan kuralları açıkladı. Bu düzenleme yüksek net değerli yatırımcılara yönelik olacak ve perakende erişimi sınırlı tutulacak.

Gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenizasyonu da Tayland'da önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Geleneksel bankalar, tahviller, gayrimenkul ve hisse senetleri gibi konvansiyonel varlıkları Blockchain üzerinde işlem görebilen dijital varlıklara dönüştürmeyi değerlendiriyor.

Tren Finance araştırmasına göre RWA tokenizasyon sektörünün 2030'a kadar 50 kat büyüme göstermesi bekleniyor. Bu gelişmelere rağmen perakende kripto ticareti popülerliğini koruyor. Ülkenin en büyük kripto borsası ve Binance Tayland'ın rakibi Bitkub, CoinGecko verilerine göre günlük 33,5 milyon dolar işlem hacmine ulaşıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri Güneydoğu Asya Kripto Para Blockchain Tayland Borsa

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