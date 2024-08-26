Tayland gizli Bitcoin madencilik çetesine operasyon düzenledi

Tayland'ın Ratchaburi bölgesinde yaşanan gizemli elektrik kesintilerinin ardında, illegal bir Bitcoin madenciliği operasyonu olduğu ortaya çıktı. Yerel yetkililer ve polis güçlerinin ortak operasyonuyla tespit edilen gizli tesisin, normalin çok üstünde elektrik tükettiğini ve şebekeye ciddi zarar verdiği ortaya çıktı.

Elektrik Hırsızlığına Karşı Tayland Polisi Harekete Geçti

Tayland'ın Ratchaburi bölgesinde son dönemde yaşanan elektrik kesintilerinin arkasındaki sır perdesi aralandı. Bölgede faaliyet gösteren gizli bir Bitcoin madenciliği tesisinin, şebekeyi aşırı yüklediği ortaya çıktı.

Bangkok'un batı kesiminde yer alan bir evde konuşlanan yasadışı tesis, Elektrik İdaresi ve emniyet güçlerinin ortak operasyonuyla deşifre edildi. Bölge güvenlik yetkilisi Jamnong Chanwong, konu hakkında yaptığı açıklamada sorunların Temmuz ortasından bu yana devam ettiğini belirtti.

Operasyon sırasında dikkat çeken bir diğer husus, tesisin olağandışı yüksek elektrik tüketimine rağmen çok düşük miktarlarda fatura ödemesi yapmasıydı. Yaşanan bu olayla ilgili henüz gözaltına alınan kimse olmadı.

Bu vaka, Güneydoğu Asya'nın kripto para madenciliği için cazip bir merkez haline geldiğini gösteren son örneklerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Çin'in 2021'de getirdiği sıkı kısıtlamalar sonrası, bölge ülkeleri ucuz elektrik ve nitelikli iş gücü avantajlarıyla öne çıkıyor.

Geçtiğimiz günlerde Malezya'da da benzer bir olay yaşanmıştı. Sepang bölgesinde yedi kişi, çalıntı elektrikle Bitcoin madenciliği yaptıkları iddiasıyla tutuklandı. Gerçekleştirilen operasyonda, yaklaşık 452.500 dolar değerinde 985 madencilik cihazı ele geçirildi ve imha edildi.