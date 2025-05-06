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SUI mi Solana mı? Yatırımcılar kararını verdi!

SUI mi Solana mı? Yatırımcılar kararını verdi!
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Sui (SUI) son haftalarda kurumsal yatırımcıların radarına girerek dikkat çekici bir yükseliş sergiledi. Nisan ayında gelen güçlü fon girişleriyle birlikte SUI, Solana'dan (SOL) daha fazla kurumsal ilgi gören bir varlık haline geldi.

Kurumsal Fonlar Sui'ye Yöneliyor

Nisan ayında SUI'ye toplam 14,7 milyon dolar giriş olurken, Solana'dan 13,9 milyon dolarlık çıkış yaşandı. 2024 genelinde SUI'ye yönelen yatırım miktarı 72 milyon dolara ulaşarak Solana'yla arasındaki farkı açtı. Bu değişim, yatırımcı eğilimlerinde SUI lehine bir dönüşüm yaşandığını gösteriyor.

Uzmanlara Göre Portföyler Çeşitleniyor

IntoTheBlock Kıdemli Analisti Juan Pellicer'e göre, kurumsal yatırımcılar Solana'yı terk etmiyor, ancak portföylerini çeşitlendirerek SUI'ye de yer veriyor. Pellicer, Solana'dan çıkan fonların yaklaşık yüzde 60'ının SUI'ye kaydığını belirtiyor. SUI'nin sunduğu yeni teknolojiler ve büyüme potansiyeli yatırımcıları cezbediyor.

Solana hâlâ 73 milyar dolarlık piyasa değeri, gelişmiş ekosistemi ve ETF beklentileriyle güçlü konumunu koruyor. SUI ise alternatif bir yatırım olarak konumlanıyor.

ETF Yarışında SUI Geride

Grayscale'in kripto fonlarına bakıldığında, SUI Trust son altı ayda yüzde 71,8 değer kazandı. Solana'nın fon değeri ise sabit kaldı. Bu fark, kurumsal yatırım talebindeki değişimi ortaya koyuyor.

CBOE, Canary Capital'in SUI ETF'i için SEC'e başvuruda bulundu. Ancak Pellicer, Solana ETF'inin öncelikli olduğunu ve SUI ETF'inin kısa vadede onaylanma ihtimalinin düşük olduğunu ifade ediyor. Solana'nın daha köklü yapısı ve büyük finans kurumlarından aldığı destek, avantaj sağlıyor.

Nisan'da SUI Ralli Yaptı

Her iki varlık da yılbaşından bu yana düşüş yaşadı. SUI yüzde 14, Solana ise yüzde 19 değer kaybetti. Nisan ayında ise SUI yüzde 56,6 yükselerek 3,54 dolara ulaştı. Solana da yüzde 21'lik artışla 151 dolar seviyesine çıktı.

Ancak piyasa değeri açısından fark hâlâ büyük. Solana'nın nisan ayındaki piyasa değeri artışı, SUI'nin toplam piyasa değerine denk.

SUI İlgi Topluyor, Ancak Solana Zirvede

SUI'nin ölçeklenebilir blokzinciri yapısı ve artan iş birlikleri, kurumsal yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde yükselişin devam etmesi bekleniyor. Ancak SUI'nin Solana gibi köklü bir varlığı kurumsal ölçekte geçmesi için zamana ihtiyaç var.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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