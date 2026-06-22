Strategy STRC zayıflığına rağmen Bitcoin almayı sürdürdü

Şirket, söz konusu Bitcoinleri ortalama 67.068 dolardan satın aldı. Alım 15-21 Haziran arasında yapıldı ve pazartesi günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan 8-K formunda açıklandı. Halka açık şirketler bu formu önemli kurumsal gelişmeleri yatırımcılara duyurmak için kullanıyor.

Kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor'a göre şirketin toplam varlığı ortalama 75.651 dolardan ve 64,1 milyar dolar maliyetle alındı. Bu miktar, Bitcoinin 21 milyonluk arz tavanının yüzde 4'ünden fazlasına denk geliyor. Mevcut fiyatlarla varlığın değeri yaklaşık 54,8 milyar dolar olurken bu da kâğıt üzerinde yaklaşık 9,3 milyar dolarlık zararı işaret ediyor.

Son alımlar, şirketin A sınıfı adi hisseleri MSTR'nin piyasa fiyatından satışından elde edilen gelirle finanse edildi. Strategy geçen hafta 2.714.839 MSTR hissesini yaklaşık 335,5 milyon dolara sattı. Şirkete göre 21 Haziran itibarıyla bu program kapsamında satılabilecek 25,4 milyar dolarlık MSTR hissesi bulunuyor.

STRC YÜZDE 11,5 GETİRİYE RAĞMEN ALIMLARI FİNANSE EDEMEDİ

Saylor pazar günü bir Bitcoin alım takip grafiğini "Daha çok noktayla daha iyi görünüyor" notuyla paylaştı. Bu paylaşım, en büyük kurumsal Bitcoin sahibinin bir önceki haftaya ait alımları pazartesi günü açıklayacağının yaygın bilinen bir işareti olarak görülüyor.

Aylık temettü ödeyen değişken oranlı STRC imtiyazlı hissesi, yıl başında alımların ana finansman kaynağı olmuştu ve halen yıllık yüzde 11,5 getiri sunuyor. Ancak hisse mayıs ortasından bu yana 100 dolarlık nominal değerini geri kazanamadı ve son bir aydır Bitcoin alımında kullanılmadı.

Strive'ın CEO'su Matt Cole, geçen hafta perşembe gününü "dijital kredi tarihinin en zor günü" olarak nitelendirdi. STRC o gün 82,53 dolarlık rekor düşük seviyeye geriledi ve cuma günü ABD'deki Juneteenth tatili öncesinde 88,59 dolardan kapandı.

NAKİT REZERVİ 1,4 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Strategy ayrıca dolar rezervini güçlendirdi. 21 Haziran itibarıyla rezerv bakiyesi, 14 Haziran'daki 1,1 milyar dolardan 1,4 milyar dolara çıktı. Bu tutara, piyasa fiyatından satılan ancak henüz takası tamamlanmamış hisselerden beklenen nakit de dahil edildi.

Şirketin yakın zamanda yaptığı 32 Bitcoinlik küçük satış, piyasada tedirginlik yarattığı gerekçesiyle eleştirilmişti. Benchmark ve TD Cowen analistleri ise geçen hafta MSTR ve STRC üzerindeki olumsuz anlatılara karşı çıktı. Benchmark'tan Mark Palmer, ölüm sarmalı senaryosunun şirketi Bitcoin satışından yalnızca bir kötü hafta uzakta varsaydığını ancak bu noktaya gelmek için birçok adımı atladığını belirtti.

Palmer'a göre şirketin anlamlı bir Bitcoin satışına gitmesi için önce temettü ödemelerini karşılamak üzere ayırdığı 1 milyar dolarlık nakit rezervini tüketmesi gerekiyor. TD Cowen'dan analistler de STRC temettü yükünün şirketin rezervleriyle yönetilebilir olduğunu savundu. Yine de aynı analistler, bu planın işlemesi için Bitcoin fiyatının en azından bir miktar yükselmesi gerektiğini ekledi.

Bitcoin Treasuries verilerine göre 199 halka açık şirket bir tür Bitcoin biriktirme modeli benimsedi ancak çoğunun hisseleri 2025 yazındaki zirvelerinin gerisinde kaldı. MSTR de bu dönemde yaklaşık yüzde 75 değer kaybetti. Strategy hissesi geçen hafta yüzde 5,8 gerileyerek cuma günü 112,53 dolardan kapandı. Hisse, yıl başından bu yana yüzde 27,2 değer kaybederken aynı dönemde Bitcoin yaklaşık yüzde 4 düştü.