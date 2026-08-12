Strategy neden Bitcoin satıyor?

Strategy'nin 2020'den bu yana milyarlarca dolarla sürdürdüğü agresif Bitcoin birikimi, kripto parayı bilançosuna eklemek isteyen diğer şirketlere örnek oldu. Ancak şirket, 2026'da piyasa koşulları kötüleşirken katı al ve tut yaklaşımından uzaklaşmaya başladı. Pazartesi günü açıklanan son satış da mayıs ayında başlayan satış dizisinin bir parçasını oluşturuyor.

SAYLOR NET SATICI OLMAMAYI HEDEFLİYOR

Satışlar, yönetimin yıllarca savunduğu tavırla çelişiyor gibi görünse de şirket bunu bir söz ihlali olarak görmüyor. Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, hedefin Bitcoin'i asla satmamak değil, net satıcı olmamak olduğunu vurguladı. Saylor bir söyleşide, "Bitcoin'inizi asla satmayın dediğim için çok tanınırım. Satabileceğimizi söylediğimizde internetin çıldırmasının nedeni buydu." dedi. Saylor, ifadesini daha kesin kursaydı hedefini "asla net satıcı olmamak" diye tanımlayacağını, ancak bunun o kadar viral olmayacağını ekledi.

Strategy CEO'su Phong Le ise mayıs ayında Bitcoin satışının hissedarlar açısından daha avantajlı olduğu durumda yapılabileceğini söylemişti. Le, "Temettü ödemek için Bitcoin satmak, hisse satmaya kıyasla hisse başına Bitcoin açısından daha iyi olduğunda bunu yaparız" ifadesini kullandı.

STRC HİSSESİNDEKİ DÜŞÜŞ ETKİLİ OLDU

Karar değişikliğinde STRC imtiyazlı hisselerindeki fiyat düşüşü de etkili oldu. Mayıs ayında bu hisse 100 dolar seviyesinin altına indi. Bu düşüş, şirketin yeni STRC hissesi ihraç etme kapasitesini sınırladı ve Bitcoin alımlarını finanse etmek için kullandığı bir sermaye kaynağını kesti. Strategy bu gelişmeye, Bitcoin satmasına, nakit rezervi oluşturmasına ve imtiyazlı hisseleri geri almasına imkân tanıyan daha geniş bir sermaye yönetimi çerçevesiyle yanıt verdi. Şirket o günden bu yana sattığı Bitcoin'in bir bölümüyle STRC hisselerini iskontolu fiyattan geri alarak STRC fiyatını yeniden 100 dolara doğru itmeye çalıştı.

STRATEGY 6.948 BİTCOİN SATTI

Strategy mayıstan bu yana 432,5 milyon dolar değerinde 6.948 Bitcoin sattı. Satış süreci, o ay 2,5 milyon dolara satılan 32 Bitcoin ile başladı ve bu işlem şirketin 2022'den bu yana ilk Bitcoin satışı oldu. Elde edilen gelir imtiyazlı hisse ödemelerini finanse etmek için kullanıldı.

Haziran sonunda şirket, Bitcoin satışının koşullarını resmileştiren Dijital Kredi Sermaye Çerçevesi'ni devreye aldı. Politika, Strategy'nin dolar rezervini yenilemek, temettü ile faiz ödemelerini karşılamak ve hisse geri alımı yapmak için 1,25 milyar dolara kadar Bitcoin satmasına imkân tanıyor. Söz konusu dolar rezervi 2 Ağustos itibarıyla 4 milyar dolara ulaştı. Çerçeveden önce yapılan 32 Bitcoinlik ilk satış, çerçeve kapsamındaki 1,25 milyar dolarlık satış limitinin dışında tutuluyor.

Hazirandan itibaren program daha geniş biçimde kullanıldı. Şirket daha sonra temettü ödemeleri ve nakit rezervini yenilemek için 216 milyon dolara 3.588 Bitcoin sattı. 3 Ağustos'ta ise 105 milyon dolara 1.638 Bitcoin daha elden çıkardı. Bu satıştan elde edilen gelirin 52,4 milyon doları imtiyazlı hisse temettülerine, 52,3 milyon doları STRC hisselerinin geri alımına ayrıldı. Geçen hafta gerçekleştirilip pazartesi günü açıklanan son satışta ise şirket yaklaşık 109 milyon dolara 1.690 Bitcoin sattı ve geliri yine STRC geri alımlarına yönlendirdi.

Tüm satışlara karşın Bitcoin, Strategy'nin ana hazine varlığı olmayı sürdürüyor. Pazartesi günü sunulan son belgeye göre şirket, yaklaşık 53,6 milyar dolar değerinde 840 binin üzerinde Bitcoin tutuyor. Politika değişikliği, şirkete nakde ihtiyaç duyduğunda Bitcoin satmak veya ek hisse ihraç etmek arasında seçim yapma imkânı tanıyor. Uzun süre asla satmama ilkesini savunan Strategy'nin son adımları, artık bu varlıkları dokunulmaz görmediğine işaret ediyor.

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