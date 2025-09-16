Strategy milyarlarca dolarlık Bitcoin hazinesi ile rekora koşuyor

Michael Saylor liderliğindeki Strategy, açıkladığı son Bitcoin alımıyla kripto dünyasında yeniden gündem oldu. Şirketin BTC başına ortalama 114.562 dolar fiyatla gerçekleştirdiği satın alım, kurumsal Bitcoin benimsenmesinde Strategy'nin öncü rolünü pekiştirdi.

Strategy Bitcoin Hazinesini 638 Bin BTC'ye Çıkardı

Strategy'nin 2020 Ağustos'unda 250 milyon dolarlık ilk Bitcoin yatırımıyla başlayan bu strateji, şirketin hazinesini sürekli büyütmesine olanak tanıdı. Michael Saylor'ın vizyonu, Bitcoin'i enflasyona karşı koruma aracı olarak görmesine dayanıyor.

MSTR hisselerinin son bir yıldaki performansı, Strategy'nin Bitcoin stratejisinin ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Hisse fiyatı yüzde 140'tan fazla artışla 324,05 dolara ulaştı. Bu başarı, yatırımcıların Strategy'nin Bitcoin birikim modeline olan güvenini pekiştirdi.

Dokuz farklı eyaletten emeklilik fonları 2024 yılında MSTR hisselerine yatırım ayırdı. Arizona, Kaliforniya, Kolorado, Florida, Louisiana, Maryland, New Jersey, Teksas ve Utah'taki fonlar, doğrudan Bitcoin alamadıkları durumlarda Strategy hisseleri aracılığıyla kripto elde etmeyi tercih ediyor.

Başkan Donald Trump'ın ağustos ayında imzaladığı yürütme kararı, 401k emeklilik planlarının yatırım stratejilerine kripto paraları dahil etmesine izin vererek bu tür benimsenmenin daha da hızlanmasını sağlayabilir.

Strategy ayrıca Bitcoin varlıklarına bağlı STRF ve STRK tercihli hisseleri ile kaldıraçlı ETF'ler sunarak yatırımcılara çeşitli alternatifler sunuyor. Bu ürünler, şirketin kripto hazine modelinin farklı risk iştahlarına sahip yatırımcılara hitap etmesini sağlıyor.