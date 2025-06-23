Strategy dava gölgesinde Bitcoin alım sinyali verdi

Strategy başkanı Michael Saylor, şirketin Bitcoin alımlarına devam edeceğine dair gizemli bir mesaj paylaştı. Sosyal medya hesabından "Hiçbir şey bu turuncu rengi durduramaz." ifadesiyle paylaşım yapan Saylor'ın bu hamlesi, şirketin 5,9 milyar dolarlık Bitcoin zararı nedeniyle dava edildiği dönemde geldi.

Strategy Bitcoin Alımına Devam Edecek

Dev kurumsal Bitcoin yatırımcısı olan Strategy ve şirketin kurucusu Michael Saylor, ilk çeyrekte kayda geçen milyarlarca dolarlık zarar sebebiyle yatırımcıların açtığı davalarla karşı karşıya kaldı. Bu yasal baskı ortamına rağmen Saylor, sosyal medya üzerinden yaptığı imalı bir paylaşımla şirketin yeni Bitcoin alımlarına devam edebileceğinin sinyalini verdi. Şirket yöneticileri, yatırımcıları yanlış yönlendirmek ve önemli zararları gizlemekle itham ediliyor.

Virginia federal mahkemesine sunulan hissedar türev davasına göre Saylor ve diğer üst düzey yöneticilerin, şirketin muhasebe standartlarında yaptığı bir değişiklik hakkında yatırımcıları eksik bilgilendirdiği iddia ediliyor. Ocak ayında uygulamaya konulan yeni bir kural, kripto para sahibi firmaların varlıklarını güncel piyasa değerleri üzerinden bilançolarında göstermelerine olanak tanımıştı. Bu değişikliğin bir sonucu olarak Strategy, ilk çeyrek finansallarında Bitcoin varlıklarından kaynaklanan 5,9 milyar dolarlık bir gerçekleşmemiş zarar bildirdi. Bu açıklamanın ardından şirketin hisse senedi fiyatında yaklaşık yüzde dokuz oranında bir düşüş yaşandı.

Dava dilekçesinde, yöneticilerin bu muhasebe değişikliğinin potansiyel etkilerinin tam boyutunu kamuoyuna doğru bir şekilde açıklamadığı ve Bitcoin'in piyasa oynaklığından kaynaklanan risklerin olduğundan daha az gösterildiği ileri sürüldü. Şirketin Bitcoin odaklı stratejisinin ve hazine yönetimi operasyonlarının kârlılığının, beyan edilenden önemli ölçüde daha düşük olduğu da suçlamalar arasında yer alıyor.

Suçlamalar yalnızca muhasebe uygulamalarıyla sınırlı kalmadı. Davada ayrıca, Strategy yöneticilerinin, olumsuz finansal sonuçlar açıklanmadan önce şirketin hisse fiyatlarının "yapay olarak şişirildiği" bir dönemde içeriden bilgiye dayalı satışlar yaptığı iddia edildi. Bu işlemler sayesinde yöneticilerin yaklaşık 31,5 milyon dolar haksız kazanç elde ettiği öne sürüldü. Bu durum, yöneticilerin kontrolü kötüye kullanma, ciddi yönetim hataları ve şirket varlıklarını israf etme gibi ek suçlamalarla da yüzleşmesine neden oldu.

Tüm bu yasal süreçlerin ortasında Michael Saylor, kısa bir süre önce X platformunda yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Şirketin geçmiş Bitcoin alımlarını gösteren bir grafiği "Hiçbir şey bu turuncu rengi durduramaz." notuyla yayınlayan Saylor'un bu adımı, piyasa tarafından yeni bir alım hazırlığının habercisi olarak yorumlandı. Halka açık şirketler arasında 592.100 BTC ile en büyük Bitcoin varlığına sahip olan Strategy, mayıs ayında açılan bir başka toplu davayla da mücadele ediyor. Şirket tarafından yapılan resmî açıklamada ise tüm bu iddialara karşı güçlü bir hukuki savunma yapılacağı belirtildi.