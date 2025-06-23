Strategy dava gölgesinde Bitcoin alım sinyali verdi

Strategy dava gölgesinde Bitcoin alım sinyali verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MicroStrategy yeni adıyla Strategy Başkanı Michael Saylor yeni Bitcoin alımı sinyali verdi. Şirket 5,9 milyar dolarlık zarar nedeniyle dava edilirken Saylor gizemli Bitcoin paylaşımı yaptı.

Strategy başkanı Michael Saylor, şirketin Bitcoin alımlarına devam edeceğine dair gizemli bir mesaj paylaştı. Sosyal medya hesabından "Hiçbir şey bu turuncu rengi durduramaz." ifadesiyle paylaşım yapan Saylor'ın bu hamlesi, şirketin 5,9 milyar dolarlık Bitcoin zararı nedeniyle dava edildiği dönemde geldi.

Strategy Bitcoin Alımına Devam Edecek

Dev kurumsal Bitcoin yatırımcısı olan Strategy ve şirketin kurucusu Michael Saylor, ilk çeyrekte kayda geçen milyarlarca dolarlık zarar sebebiyle yatırımcıların açtığı davalarla karşı karşıya kaldı. Bu yasal baskı ortamına rağmen Saylor, sosyal medya üzerinden yaptığı imalı bir paylaşımla şirketin yeni Bitcoin alımlarına devam edebileceğinin sinyalini verdi. Şirket yöneticileri, yatırımcıları yanlış yönlendirmek ve önemli zararları gizlemekle itham ediliyor.

Virginia federal mahkemesine sunulan hissedar türev davasına göre Saylor ve diğer üst düzey yöneticilerin, şirketin muhasebe standartlarında yaptığı bir değişiklik hakkında yatırımcıları eksik bilgilendirdiği iddia ediliyor. Ocak ayında uygulamaya konulan yeni bir kural, kripto para sahibi firmaların varlıklarını güncel piyasa değerleri üzerinden bilançolarında göstermelerine olanak tanımıştı. Bu değişikliğin bir sonucu olarak Strategy, ilk çeyrek finansallarında Bitcoin varlıklarından kaynaklanan 5,9 milyar dolarlık bir gerçekleşmemiş zarar bildirdi. Bu açıklamanın ardından şirketin hisse senedi fiyatında yaklaşık yüzde dokuz oranında bir düşüş yaşandı.

Dava dilekçesinde, yöneticilerin bu muhasebe değişikliğinin potansiyel etkilerinin tam boyutunu kamuoyuna doğru bir şekilde açıklamadığı ve Bitcoin'in piyasa oynaklığından kaynaklanan risklerin olduğundan daha az gösterildiği ileri sürüldü. Şirketin Bitcoin odaklı stratejisinin ve hazine yönetimi operasyonlarının kârlılığının, beyan edilenden önemli ölçüde daha düşük olduğu da suçlamalar arasında yer alıyor.

Suçlamalar yalnızca muhasebe uygulamalarıyla sınırlı kalmadı. Davada ayrıca, Strategy yöneticilerinin, olumsuz finansal sonuçlar açıklanmadan önce şirketin hisse fiyatlarının "yapay olarak şişirildiği" bir dönemde içeriden bilgiye dayalı satışlar yaptığı iddia edildi. Bu işlemler sayesinde yöneticilerin yaklaşık 31,5 milyon dolar haksız kazanç elde ettiği öne sürüldü. Bu durum, yöneticilerin kontrolü kötüye kullanma, ciddi yönetim hataları ve şirket varlıklarını israf etme gibi ek suçlamalarla da yüzleşmesine neden oldu.

Tüm bu yasal süreçlerin ortasında Michael Saylor, kısa bir süre önce X platformunda yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Şirketin geçmiş Bitcoin alımlarını gösteren bir grafiği "Hiçbir şey bu turuncu rengi durduramaz." notuyla yayınlayan Saylor'un bu adımı, piyasa tarafından yeni bir alım hazırlığının habercisi olarak yorumlandı. Halka açık şirketler arasında 592.100 BTC ile en büyük Bitcoin varlığına sahip olan Strategy, mayıs ayında açılan bir başka toplu davayla da mücadele ediyor. Şirket tarafından yapılan resmî açıklamada ise tüm bu iddialara karşı güçlü bir hukuki savunma yapılacağı belirtildi.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız

Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTülin Vesile:

Kripto Ticaretinin tamamen zamanlama ve bilgiyle ilgili olduğunu biliyor musunuz? Shelton Kenny sayesinde portföyümün 1 haftada 161 bin dolara fırladığını gördüm. Gerçek bir uzman! Onu TELEGRAM'da (SheltonSGNL) veya Whatsaqq adresinde bulabilirsiniz: 1 4 3 8 6 6 4 1 2 5 2

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı

Verdiği kilolarla gündemde! Zayıflama formülünü açıkladı
İlkay Gündoğan'dan Galatasaraylıları yıkan sözler

Dünyaca ünlü yıldızdan Galatasaraylıları yıkan sözler
Zafer Ergin terlik-şort kombiniyle yaz sezonunu açtı

Zafer Ergin terlik-şort kombiniyle yaz sezonunu açtı
ABD'den vatandaşlarına 'Türkiye'ye seyahat etmeyin' uyarısı

ABD'den, "Türkiye'ye seyahat" uyarısı: Özellikle o şehre gitmeyin
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti

Kimse bir vedaya tanıklık ettiğini bilmiyordu! Acı haber geldi
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi

ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi
title