Strategy CEO'sundan çarpıcı Bitcoin açıklaması

Strategy CEO'sundan çarpıcı Bitcoin açıklaması
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Strategy yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, Bitcoin'in geleneksel ayı piyasası döngüsünü geride bıraktığını açıkladı. Lider kripto para biriminin 1 milyon dolara ulaşabileceğini savunan Saylor, kurumsal benimsenme ve Trump desteğini ana katalizörler olarak gösterdi. Bitcoin'in ergenlik dönemini tamamladığını belirten Saylor rekabet endişelerini reddetti.

Bitcoin piyasasında beklenen düzeltme döneminin gelmeyeceğine dair güçlü bir iddia gündeme geldi. Michael Saylor, kripto para dünyasının en tanınmış isimlerinden biri olarak Bitcoin'in artık ergen piyasa aşamasını geride bıraktığını ve sürekli yükseliş trendine girdiğini belirtiyor. Bu görüş, birçok analistin beklediği geleneksel döngüsel düşüş öngörülerine karşı çıkıyor ve sektörde yeni bir paradigma değişikliğinin sinyallerini veriyor.

Michael Saylor Trump Etkisiyle Bitcoin'de Yeni Dönem Başladığını Belirtti

Analistler arasında Bitcoin'in tarihsel volatilite kalıplarının devam edeceği konusunda yaygın bir beklenti bulunurken, Saylor bu öngörülerin artık geçersiz olduğunu savunuyor. Kurumsal yatırımcıların artan katılımı ve ETF'lerin sürekli alım baskısı Bitcoin'in fiyat dinamiklerini köklü biçimde değiştirdiğini belirtiyor.

Saylor, günde 50 milyon dolar değerinde Bitcoin'in madenciler tarafından çıkarıldığı bir ortamda talebin sürekli artmasının varlığın geleneksel teknik analiz yaklaşımlarını tamamen dönüştürdüğünü vurguluyor.

Başkan Trump'ın Bitcoin'e verdiği destek ve uygun yasal iklimi yaratma çabalarının ana akım ilgiyi çektiğini belirten Saylor, bankacılık sektörünün bu fırsattan yararlanarak Bitcoin pozisyonlarını artırdığını kaydediyor.

BlackRock'ın IBIT gibi araçların durmaksızın alım yapması arzda ciddi bir sıkışma yarattığını belirten Saylor, bu hızda Bitcoin'in yükselmeye devam edeceğini öngörüyor. Düzeltme ihtimalini tamamen reddetmese de bunun ancak 1 milyon dolar seviyesine ulaştıktan sonra 200 bin dolarlık bir geri çekilme şeklinde gerçekleşebileceğini savunuyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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