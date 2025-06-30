Strategy, Bitcoin alımlarına devam edecek

Strategy, Bitcoin alımlarına devam edecek
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Michael Saylor'un yönetimindeki Strategy, 11 haftadır aralıksız sürdürdüğü Bitcoin alımlarıyla varlıklarını artırmaya devam ediyor. Analistler, bu stratejinin piyasa üzerindeki olası etkilerini ve şirketin S&P 500 endeksine girme ihtimalini değerlendirirken, Saylor son açıklamasıyla alımların süreceği mesajını yineledi.

Kurumsal Bitcoin yatırımlarının öncüsü Strategy, alım stratejisini hız kesmeden sürdürüyor. Şirket, 11 haftadır devam eden aralıksız alımlarla toplam Bitcoin varlığının değerini 63 milyar doların üzerine taşırken, analistler bu birikimin piyasa üzerindeki yansımalarını ve şirketin gelecek vizyonunu masaya yatırıyor.

Michael Saylor'dan Net Mesaj: "Bitcoin Alımları Sürecek"

Kurumsal Bitcoin yatırımlarının öncü ismi Strategy, kesintisiz alım stratejisiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Şirket kurucusu Michael Saylor'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, Bitcoin biriktirme programının 11. haftaya ulaştığını gösterdi. Edinilen bilgilere göre şirketin kripto para varlıkları, yüzde 52'yi aşan değer artışıyla 21,8 milyar dolarlık gerçekleşmemiş bir kazanç sağladı.

Saylor'un 4,4 milyon takipçili X hesabından paylaştığı mesaj, uzun vadeli yatırım perspektifini vurguladı. Teknoloji girişimcisi, takipçilerine hitaben, "21 yıl sonra, daha fazla satın almış olmayı dileyeceksiniz." ifadelerine yer verdi. Bu açıklama, 14 Nisan'da başlayan sistemli alım programına atıfta bulunuyor.

Resmi kayıtlara göre Strategy'nin son Bitcoin alımı 23 Haziran'da gerçekleşti. Şirket bu işlemde 26 milyon dolar ödeyerek portföyüne 245 BTC dahil etti. Bu alımla birlikte toplam Bitcoin varlıkları 592.345 adede ulaştı. Güncel piyasa koşullarında bu miktar, 63,6 milyar doların üzerinde bir değere tekabül ediyor.

BitcoinTreasuries platformunun sunduğu veriler, Strategy'nin küresel ölçekte bilinen en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı olduğunu teyit ediyor. Şirketin elindeki varlıklar, kendisinden sonra gelen 20 halka açık şirketin toplam Bitcoin rezervlerinin iki katını aşıyor. Bu durum, piyasa dinamikleri açısından önemli sonuçlar doğurma potansiyeli taşıyor.

Sektör uzmanları, Strategy'nin sürekli alım politikasının piyasada arz daralmasına yol açabileceğini belirtiyor. Bu senaryonun, Bitcoin fiyatlarında yukarı yönlü bir baskı oluşturması bekleniyor. Ancak bazı analistler, borçlanma ve öz sermaye kullanarak Bitcoin alımı yapan şirketlerin sayısındaki artışın potansiyel riskler barındırdığına işaret ediyor. Özellikle olası bir ayı piyasasında bu finansman modelinin sürdürülebilirliği sorgulanıyor.

Risk sermayesi şirketi Breed tarafından hazırlanan güncel bir analiz, sektörün geleceğine dair önemli öngörüler sunuyor. Rapora göre, piyasa koşullarının zorlaşması durumunda Bitcoin hazine şirketlerinin büyük bölümünün varlığını sürdüremeyeceği öngörülüyor. Uzmanlar, "Kaçınılmaz başarısızlıklar yaşandığında, güçlü oyuncular zor durumdaki şirketleri devralarak sektörde bir konsolidasyon süreci başlatacak." değerlendirmesinde bulunuyor.

Breed'in değerlendirmesinde, yeni kurulan hazine şirketlerinin Strategy ile rekabet ederken karşılaştıkları zorluklara dikkat çekiliyor. Bu şirketlerin daha yüksek maliyetlerle ve daha riskli kaldıraç oranlarıyla sermaye temin etmek zorunda kalmaları, finansal kırılganlıklarını artırıyor. Strategy'nin piyasadaki konumu, Bitcoin rezervlerinin büyüklüğü ve geçmiş kriz dönemlerindeki performansı, gelecekteki türbülanslı dönemlerde ayakta kalma potansiyelini güçlendiriyor.

Piyasa gözlemcisi ve Strategy yatırımcısı Jeff Walton, şirketin kurumsal statüsünün daha da güçlenebileceği öngörüsünde bulunuyor. Walton'ın analizine göre, Strategy'nin 2025 yılının ikinci çeyreğinde S&P 500 endeksine dahil olma ihtimali %91 seviyesinde bulunuyor. Bu gelişmenin gerçekleşmesi hâlinde, şirket Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük 500 şirketi arasındaki yerini alacak.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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