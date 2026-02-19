Haberler

Starboard Value, Riot Platforms'un yapay zeka dönüşümünü 21 milyar dolara kadar değerledi

Starboard Value, Riot Platforms'un yapay zeka dönüşümünü 21 milyar dolara kadar değerledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Starboard Value, Bitcoin madencisi Riot Platforms'un yapay zeka ve yüksek performanslı bilişim altyapısına yönelişinin 21 milyar dolara kadar değer yaratabileceğini açıkladı. Firma, şirketin rakiplerinin gerisinde kaldığı uyarısında bulundu.

Starboard Value, Riot Platforms'un (NASDAQ: RIOT) CEO'su Jason Les ve yönetim kuruluna gönderdiği mektupta, şirketin son bir yılda başlattığı dönüşümü olumlu karşıladığını ancak rakiplerin daha hızlı hareket ettiğini vurguladı. Yatırım firması, Riot'un Teksas'taki veri merkezi tesislerinin yapay zeka ve yüksek performanslı bilişim (HPC) iş yükleri için tam kapasite değerlendirilmesi durumunda milyarlarca dolarlık kazanç üretebileceğini belirtti.

STARBOARD'UN DEĞERLEME ANALİZİ

Starboard'un hesaplamalarına göre Riot'un yapay zeka ve HPC operasyonları tek başına 9 milyar ila 21 milyar dolar arasında öz sermaye değeri yaratma potansiyeli taşıyor. Firma, bu rakamın şirketin mevcut piyasa değerini önemli ölçüde aşacağını ifade etti. Starboard, Riot'un Ocak ayında Advanced Micro Devices (AMD) ile imzaladığı anlaşmayı bu stratejinin somut bir kanıtı olarak gösterdi. AMD anlaşması kapsamında çip üreticisi, Riot'un Rockdale tesisinde başlangıçta 25 megavatlık kritik IT yük kapasitesi kiralayacak ve bu kapasiteyi 200 megavata kadar genişletme opsiyonuna sahip olacak. Starboard'a göre Riot'un hâlâ değerlendirebileceği yaklaşık 1,4 gigavatlık ek kapasitesi bulunuyor.

RAKİPLER DÖNÜŞÜMDE ÖNE GEÇTİ

Bitcoin madencilik sektöründe yapay zeka altyapısına geçiş hız kazandı. Bitfarms, Bitcoin madenciliğinden tamamen çekildiğini duyurarak Keel Infrastructure adıyla altyapı şirketine dönüştü. Hive Digital yapay zeka bulut operasyonlarını genişletirken CleanSpark ve Cipher Mining de yapay zeka odaklı büyük ölçekli veri merkezi yatırımlarını sürdürüyor. Riot ise büyük madencilik tesislerini işletmeye devam ederken enerji kapasitesinin bir bölümünü kademeli olarak yapay zeka müşterilerine yönlendiriyor.

Starboard, Riot'un Corsicana ve Rockdale tesislerinin büyük ölçekli enerji erişimi sayesinde ABD'deki en cazip veri merkezi adayları arasında yer aldığını vurguladı. Firma ayrıca dönüşümün zorlaşması halinde Riot'un varlıklarının potansiyel alıcıları çekebileceğine işaret etti.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi

İmamın en zor görevi
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü

Mansur Yavaş'tan kulisleri hareketlendiren ziyaret
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş mı başlıyor? Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı

Savaş mı başlıyor? Avrupa ülkesinden uykuları kaçıracak çağrı
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Türk televizyon tarihine geçecek sahne! Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi

Diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi
Kim 'Dünyanın en güçlüsü' dediği yeni roketini tanıttı

Hiç böyle görmediniz! Öyle bir silah tanıttı ki ondan mutlusu yok
Savaş mı başlıyor? Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı

Savaş mı başlıyor? Avrupa ülkesinden uykuları kaçıracak çağrı
DEM'li Meral Danış Beştaş'ın Öcalan için yaptığı benzetme sunucuyu da şaşırttı

Öcalan için yaptığı benzetmeden sonra sunucunun yüzüne bakar mısınız
Avrupa'nın iki dev ülkesi birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor

2 dev ülke birbirine girdi, 100 milyar euroluk proje çöküyor