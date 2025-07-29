Standard Chartered: Ethereum rezervleri daha yeni başlıyor

Ethereum ekosisteminde yeni bir güç dengesi oluşuyor. Kurumsal hazine şirketlerinin agresif ETH biriktirme stratejisi, piyasada önemli bir talep kaynağı yaratıyor. Bu firmalar, ETF'lerin aksine staking ödülleri kazanabilme ve DeFi protokollerine erişim avantajlarından yararlanabiliyor.

Ethereum Hazine Şirketleri İki Ayda 1,26 Milyon ETH Topladı

Standard Chartered'ın küresel dijital varlık araştırmaları başkanı Geoffrey Kendrick, yayınladığı raporda Ethereum hazine şirketlerinin henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirtti. Kendrick, bu firmaların mevcut varlıklarını on kat artırarak dolaşımdaki tüm ETH'nin yüzde 10'unu kontrol edebileceğini öngörüyor.

Karşılaştırma olarak, Bitcoin hazine şirketleri şu anda toplam BTC arzının yaklaşık yüzde 4,4'ünü tutuyor. Strategy şirketi tek başına bu oranın neredeyse yüzde 3'ünü elinde bulunduruyor.

En büyük ETH hazine şirketi BitMine, toplam Ethereum arzının yüzde 5'ini biriktirmeyi hedefliyor. Bu hedef, mevcut seviyelerden yaklaşık 6 milyon ETH net satın alımını gerektiriyor.

Consensys ve Ethereum kurucusu Joe Lubin tarafından desteklenen SharpLink Gaming, son satın alma turunda 77.210 ETH biriktirerek dikkat çekti. Bu miktar, geçen ay çıkarılan tüm Ethereum'dan fazlasını temsil ediyor.

Kendrick, Ethereum biriktiren şirketlerin Bitcoin odaklı rakiplerinden daha güçlü yükseliş potansiyeli sunduğunu belirtti. Bu avantaj, yaklaşık yüzde 3 staking ödülleri ve merkezi olmayan finans kaldıracına erişim sayesinde elde ediliyor.

ETH fiyatı son haftalarda Bitcoin'den daha iyi performans göstererek, ETH/BTC oranı Nisan ayındaki 0,018'den 0,032'ye yükseldi. Kendrick bu hareketi kısmen hazine firmalarından gelen güçlü satın alımlara ve ETH ETF'lerine rekor girişlere bağlıyor.