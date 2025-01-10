Standard Chartered AB kripto pazarında güçleniyor

Standard Chartered'ın bu stratejik hamlesi, Eylül ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde başlattığı kripto saklama hizmetlerinin devamı niteliğini taşıyor. Bankanın Lüksemburg operasyonlarının başına getirdiği Laurent Marochini, Société Générale'deki İnovasyon Başkanlığı deneyimiyle dikkat çekiyor.

Standard Chartered MiCA Sonrası AB Kripto Ağında Genişletiyor

Standard Chartered'ın yeni kripto varlık saklama girişimi, 30 Aralık'ta yürürlüğe giren Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesiyle tam uyum gösteriyor. Bu düzenleme, AB genelinde kripto varlık hizmetleri için standart bir çerçeve oluşturuyor.

Bankanın finansman ve menkul kıymet hizmetleri global başkanı Margaret Harwood-Jones, bu gelişmeyi şirketin geleneksel finans dünyasını dönüştürme vizyonunun önemli bir parçası olarak değerlendiriyor. Standard Chartered'ın kripto varlık stratejisi, düzenlenmiş bir kuruluş olmanın sağladığı güvenlik avantajını ön plana çıkarıyor.

Laurent Marochini'nin CEO olarak atanması, bankanın inovasyon odaklı yaklaşımını gösteriyor. Société Générale'deki deneyimi, kripto varlık saklama hizmetlerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacak.