Stablecoin devinden kritik hamle: Sui Blockchain ağına taşıyor

USDC'nin arkasındaki şirket olan Circle'ın CEO'su Jeremy Allaire'nin duyurusuna göre değeri milyarlarca doları bulan USDC, Sui Blockchain ağı üzerinde yerel olarak kullanıma sunulacak. Circle'ın bu hamlesi hem transfer kolaylığı hem de yüksek güvenlik vaat ederek yatırımcılar ve geliştiriciler için yeni kapılar açıyor.

Sui Ve USDC'den Dev İş Birliği

Circle tarafından ihraç edilen USD Coin (USDC) stablecoin, Blockchain teknolojisindeki etki alanını genişletmeye devam ediyor. Circle şirketinin üst düzey yöneticisi Jeremy Allaire, USDC'nin artık 15'i aşkın Blockchain ağında kullanılabilir hale geleceğini duyurdu.

Bu önemli gelişme, Sui ağının temsilcisi Stravia.sui111.sui tarafından yapılan açıklamanın ardından geldi. Allaire, bu haberi sosyal medya platformu X üzerinden takipçileriyle paylaşarak konuya dikkat çekti.

USDC'nin Sui ağındaki varlığı, Çapraz Zincir Transfer Protokolü (CCTP) sayesinde mümkün olacak. CCTP, farklı Blockchain ağları arasında USDC transferi yapılmasına olanak tanıyan, izne bağlı olmayan bir sistem olarak ifade edilebilir. Bu sayede kullanıcılar, USDC'yi Sui Blockchain ağında doğrudan oluşturabilecek ve yok edebilecekler.

Geçtiğimiz yıl faaliyete başlayan Sui, Web3 ekosisteminde uygulama geliştirmeyi kolaylaştıran bir Blockchain ve akıllı sözleşme platformu olarak öne çıkıyor. Move programlama dilini kullanan Sui, eşzamanlı işlem yapabilme özelliğiyle yüksek performanslı işlemlere imkân tanıyor.

Sui Vakfı yetkilileri, USDC'nin Sui ağına entegrasyonunun, platform kullanıcıları ve geliştiriciler için kullanım kolaylığı, güvenlik ve uyumluluk açısından önemli avantajlar sağlayacağını belirtti. Mysten Labs'ın kurucu ortaklarından Adeniyi Abiodun, bu gelişmenin Sui ekosisteminin olgunlaşması yolunda kritik bir adım olduğunu vurguladı. Abiodun, "USDC'nin ileri teknolojisi ve Sui üzerindeki yerel kullanımı, topluluğumuza güvenilir bir kripto para birimi sunarak Sui'nin sektördeki öncü konumunu güçlendirecek." dedi.