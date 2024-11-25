Stablecoin devi Tether yüksek miktarda USDT bastı

Stablecoin devi Tether yüksek miktarda USDT bastı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stablecoin piyasasının lider şirketi Tether, Bitcoin'in (BTC) rekor seviyelere yaklaşmasıyla artan talebi karşılamak için Ethereum (ETH) ve Tron Blockchain ağlarında toplam 3 milyar dolar değerinde yeni USDT arzı gerçekleştirdi. Kasım 2024 itibarıyla şirketin dolaşımdaki toplam USDT miktarı 134 milyar doları aştı.

Donald Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasının ardından kripto para piyasaları hareketlendi. Bitcoin'in 69.000 dolardan 99.000 dolara sıçraması ile birlikte Tether, 23 Kasım'da Ethereum ağında 2 milyar dolar, Tron ağında ise 1 milyar dolar değerinde yeni USDT arzı gerçekleştirdi.

Tether USDT Arzını Genişletti

Arkham Intelligence verilerine göre art arda gerçekleşen işlemlerde Ethereum Blockchain ağında 2 milyar USDT ve Tron ağında 1 milyar USDT üretildi. Lookonchain'in raporuna göre şirket, 8 Kasım'dan bu yana yaklaşık 13 milyar USDT bastı.

Tether CEO'su Paolo Ardoino, yaptığı açıklamada şirketin 2025 vizyonuna ulaşmak için hiper üretkenliğe ihtiyaç duyacağını belirtti. Yatırımcılar stablecoin hacmini kripto piyasalarındaki ilgiyi ölçmek için gösterge olarak kullanıyor.

Kripto para dünyasının öncü isimlerinden Adam Back, Trump yönetiminde kurulabilecek Bitcoin stratejik rezervinin fiyatları 1 milyon dolara taşıyabileceğini öngörüyor. Başkan seçilen Trump'ın ticaret bakanı olarak atadığı Cantor Fitzgerald CEO'su ve kripto savunucusu Howard Lutnick'in şirketi, USDT stablecoini destekleyen Tether'in ABD Hazine rezervlerini yönetiyor.

Lutnick'in kabine atamasından beş gün sonra Cantor Fitzgerald, 600 milyon doların üzerinde değerlenen Tether'de yüzde 5 hisse aldı.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
İlk incelemeden çıkan sonuçlar korkunç! Ferdi Zeyrek felakete adım adım gitmiş

İlk incelemeden çıkan sonuçlar korkunç! Felakete adım adım gitmiş
ABD Başkanı Trump: Elon Musk büyük bir uyuşturucu bağımlısıdır

Kavga iyice alevlendi: O büyük bir uyuşturucu bağımlısı
Ünlü sanayici Asım Kibar hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı 92 yaşında hayatını kaybetti
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı

Gassalın yaptığı kurnazlık pahalıya patladı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Arda Güler'le ilgili transfer iddiası İspanya'yı salladı

Arda hakkında İspanya'yı sallayan iddia
Göreve gelir gelmez kolları sıvadı! Devin Özek, 40 milyonluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor

Gelir gelmez kolları sıvadı! İlk hedefi 40 milyon euroluk golcü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi iflas etti
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu! Bayramdan sonra imza bekleniyor

Bayramdan sonra imza atacak! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı
Ekipler her yerde 14 yaşındaki Burak'ı arıyor! Ailesi bir gün önce zorla saçlarını kesmiş

Burak 3 gündür ortada yok! Ailesiyle yaşadığı son olay dikkat çekiyor
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu

Kapısı kilitli odada anne ve kızının cansız bedeni bulundu
CiloFest 2025 için geri sayım başladı

Türkiye'nin en yüksek festivali için geri sayım başladı
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran 'çay' şakası

MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran çay şakası
title