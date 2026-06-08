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Spot Bitcoin ETF'lerinden bir haftada 1,72 milyar dolar çıktı

Spot Bitcoin ETF'lerinden bir haftada 1,72 milyar dolar çıktı
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ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'leri geçen hafta 1,72 milyar dolar net çıkış kaydederek Şubat 2025'ten bu yana en yüksek haftalık çıkışa ulaştı. BlackRock'ın IBIT fonu ise 1,34 milyar dolarla lansmanından bu yana en yüksek çıkışını yaşadı.

Fonlardan geçen hafta toplam 1,72 milyar dolar çekildi. Bu rakam, ürünlerin Şubat 2025'ten bu yana gördüğü en yüksek haftalık net çıkış oldu. Çıkışlar hafta boyunca sürerken yalnızca perşembe günü 3 milyon dolarlık net giriş görüldü.

Net varlık bakımından en büyük Bitcoin ETF'si olan BlackRock IBIT, geçen hafta 1,34 milyar dolarlık çıkışla Ocak 2024'teki lansmanından bu yana en yüksek haftalık net çıkışını yaşadı. Bu tablo, fonların mayıs ayında 2,43 milyar dolarlık net çıkış kaydettiği olumsuz eğilimi sürdürdü.

RİSKTEN KAÇIŞ ÇIKIŞLARI HIZLANDIRDI

Bitrue Research Institute araştırma lideri Andri Fauzan Adziima, geçen haftaki çıkışların başlıca makroekonomik gelişmelerden, özellikle son ABD istihdam verisinden kaynaklandığını söyledi. Adziima'ya göre mayıs ayına ait güçlü tarım dışı istihdam raporu dirençli bir iş gücü piyasasını teyit etti, ABD Merkez Bankası'nın yakın vadeli faiz indirimi ihtimalini zayıflattı ve tahvil getirilerini yükseltti. Adziima, "Bu durum, getirili tahvilleri getirisi olmayan Bitcoin'e kıyasla çok daha cazip hale getirdi." ifadesini kullandı.

İstihdam verisi, jeopolitik belirsizlikle birleşince son seanslarda geniş çaplı bir riskten kaçışı tetikledi. Bu hareket, dijital varlıkların yanı sıra yapay zeka ve teknoloji hisseleri ile altını da etkiledi.

Son haftalarda teknoloji ve yapay zeka öncülüğünde yükselen Güney Kore endeksi KOSPI, pazartesi kapanışında yüzde 8,29 değer kaybetti. Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 3,85, Tayvan'ın TAIEX endeksi yüzde 3,48 geriledi.

HAZİRAN İÇİN TOPARLANMA BEKLENTİSİ

Adziima, akışların haziran başında baskı altında kalmaya devam edeceğini öngördü. Analist, "Korkunun dibe vurması ve haziran mevsimselliğiyle birlikte akışların ay ortasından sonuna doğru dengelenmesini, hatta ölçülü biçimde pozitife dönmesini bekliyorum." dedi.

Bitcoin ise hafta sonu boyunca belirgin bir toparlanma gösterdi. Kripto para kısa süreliğine 64 bin doları test ettikten sonra 63 bin dolar civarında dengelendi. Analistler bu yükselişi, geçen haftaki sert satışın ardından gelen aşırı satım sonrası klasik bir tepki yükselişi olarak değerlendirdi. Söz konusu satış Bitcoin'i yüzde 15 aşağı çekmişti.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
Haberler.com
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