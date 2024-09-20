Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

SPK listesi güncellendi: Dört şirket daha kripto faaliyet başvurusu yaptı

SPK listesi güncellendi: Dört şirket daha kripto faaliyet başvurusu yaptı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de kripto alanında son günlerde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), "Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında lisans ve tasfiye başvurusu yapan şirketlerin listesini güncelledi. Son güncellemeyle birlikte, faaliyet başvurusu yapan şirketlerin toplam sayısı 80'e yükseldi.

Türkiye'nin kripto ekosistemi hızla genişliyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik listeleri güncelledi ve faaliyet başvurusu yapan şirket sayısı 80'e ulaştı. Bu gelişme, ülkenin dijital varlık sektöründeki büyümeyi ve düzenleyici çerçevenin şekillenmeye başladığını gösteriyor.

Türkiye'de Faaliyet Göstermek İsteyen Şirketlerin Sayısı Artıyor

SPK, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik "Faaliyette Bulunanlar Listesi" ve "Tasfiye Beyanında Bulunanlar Listesi"ni yeniden düzenledi. Güncel listede, faaliyet başvurusunda bulunan şirketlerin sayısı 76'dan 80'e çıktı.

SPK, listelerin yayımlanmasının şirketlerin yetkilendirildiği anlamına gelmediğini vurgulayarak, "Burada yayımlanan liste, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 11. maddesi uyarınca faaliyette bulunacaklarını beyan eden kuruluşlara dair kamunun bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Bu çerçevede, 'Faaliyette Bulunanlar Listesi'nin varlığı, bu listede yer alan kuruluşların ilgili mevzuat uyarınca yetkilendirildiği anlamına gelmemektedir." açıklamasını yaptı.

SPK'nın "Faaliyette Bulunanlar Listesi"ne göre faaliyet başvurusunda bulunan şirketler arasında: Akatılım, Arbitex, Artiox, Balance Network, BINGX TR, Bilira Kripto, BirGate, BNS, Bitci, Bitexen, Bitfinex, Bithero, Bitlo, BitTurk, Ortak, Binance TR, Byte Exchange, Bzetmex, Citypay, Coinbase, CoinO, Destek Kripto, Dijital Muhafız Teknoloji AŞ (Saklama Başvurusu), Keyex, Kripdome, Dyorex, Egemoney, Ekonobi, BTCTurk Kripto, Elitbit, EXZİ, Felixo, Finceptor, Finnova, Crypto.com, Fasset, Fexobit, Garanti BBVA Kripto, GateTR, GMS Kripto, Kriptomall, Bitistanbul, Icrypex, İş Bankası AŞ (Saklama Başvurusu), KarumX, Koinim, Kointra, Kriptrade, Kuantist, Kucoin TR, Trinkex, AreonX, Cointr, Midas Kripto, Misyontech, Misyon Yatırım Bankası AŞ (Saklama Başvurusu), Bybit Türkiye, Coinpara, Netera, TRNexo, OKX TR, Bitviva, Paribu, Paribu Dijital Varlık Saklama Teknolojileri AŞ (Saklama Başvurusu), Crypto Powerex, QNB Dijital Varlıklar, Rain, Roobit, Sarus, Stablex, Stanfex, Starex, Backpack Exchange, Turkex, Qmall.io, Block Earner, HepBit, Whitebit-Tr, XYZ Teknoloji ve Norbi oldu.

SPK'nın "Tasfiye Beyanında Bulunanlar Listesi"nde ise bir değişiklik olmadı. Son olarak güncel listede bazı büyük kripto para borsalarının hâlâ yer almaması dikkat çekiyor. HTX, MEXC ve Bitpanda gibi önemli borsalar, faaliyet başvurusu yapan şirketler arasında bulunmuyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Sermaye Piyasası Kurulu Kripto Para

Raporda büyük bir soru işareti var! Narin'in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı

Narin'in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı

 Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı

Hizbullah misilleme yaptı, İsrail anında karşı atağa geçti

 Masaj detayı çok konuşulur! Seçil Erzan, Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı

Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı
Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü

Baba, oğul ve gelin öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akın Akınözü Sandra Pestemalciyan ayrıldı mı? Kötü Kan SON BÖLÜM izle! 20 Eylül Cuma Kötü Kan 4. Bölüm FULL HED izleme linki var mı? Kötü Kan 4. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 20 Eylül Kötü Kan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Hicri kaçıncı gündeyiz? HİCRİ TAKVİM'e göre 20 Eylül bugün Hicri hangi ay ve ayın kaçı? Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! Kızılcık Şerbeti 20 Eylül 68. bölüm FULL HD izle! Kızılcık Şerbeti 69. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 20 Eylül Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 68. bölüm, yeni bölümde neler oldu 20 Eylül Cuma? Arda Güler sevgilisi Duru Nayman kim? Duru Nayman kaç yaşında, mesleği ne? "Başı açık kız öğrenciye karşıyız" diyen müdür kim, Ergin Kaya Kırbıyrık açığa alındı mı? 21-22 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı, gelecek mi? 21-22 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });