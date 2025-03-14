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Solana vadeli işlemler sinyali verdi

Solana vadeli işlemler sinyali verdi
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ABD türev borsası Chicago Mercantile Exchange'in (CME) Solana vadeli işlemleri başlatma hazırlığı, ABD'de SOL ETF'lerinin yakında onaylanacağına işaret ediyor. Titan kurucusu Chris Chung, düzenleyici onayların Mayıs'ta gelebileceğini belirtti. Solana ETF'leri, zayıflayan Ethereum karşısında perakende yatırımcılara cazip bir alternatif sunabilir.

CME'nin 17 Mart'ta başlatacağı Solana vadeli işlemleri, kripto para piyasasında heyecan yaratıyor. Bu hamle, düzenleyicilere Solana'nın bir varlık olarak olgunlaştığını göstererek, VanEck ve Canary Capital'in ETF başvurularına zemin hazırlıyor. SOL, 2024 başından bu yana ETH'den yaklaşık iki kat daha iyi performans gösterirken, Bloomberg Intelligence'a göre onay olasılığı yüzde 70'i buluyor.

Solana Vadeli İşlemleri ABD Kripto Pazarında Dönüm Noktası Oluyor

Solana tabanlı takas platformu Titan'ın kurucusu Chris Chung, Chicago Mercantile Exchange'de (CME) başlayacak olan Solana vadeli işlemlerinin, ilk ABD SOL borsa yatırım fonlarının onaylanmasına zemin hazırladığını belirtti.

17 Mart'ta CME, SOL vadeli işlem sözleşmelerini piyasaya sürecek. Bu sözleşmeler, Şubat ayında Coinbase'in başlattığı ürünlerden sonra ABD pazarına girecek ilk düzenleyici onaylı Solana vadeli işlemleri arasında yer alacak.

Chung, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) varlık yöneticileri VanEck ve Canary Capital'in önerdiği spot Solana ETF'lerini en erken Mayıs ayında onaylamasını bekliyor.

Düzenlenmiş Solana vadeli işlemlerinin varlığı, "düzenleyicilere Solana'nın bir varlık olarak olgunlaştığını gösteriyor " diye belirten Chung, bu durumun "benzer risk ve türdeki ek finansal ürünlere yeşil ışık yakılmasını kolaylaştırdığını" söyledi

Vadeli işlem sözleşmeleri, temel bir varlığı gelecekteki bir tarihte alım veya satım konusunda standartlaştırılmış anlaşmalardır. Bu sözleşmeler, düzenlenmiş vadeli işlem piyasaları dijital varlıkların performansını ölçmek için istikrarlı bir kıyaslama noktası sağladığından, spot kripto para ETF'leri için önemli bir destekleyici rol oynuyor.

CME halihazırda Bitcoin ve Ethereum için vadeli işlem sözleşmeleri listeliyor. ABD düzenleyicileri geçen yıl bu kripto para birimlerinin her ikisi için de ETF'leri onayladı.

Solana vadeli işlemleri ve ETF'leri, Solana'nın büyüme hikayesini 2024'te Blockchain ağının başarısının merkezinde yer alan memecoinlerin ötesine genişletmeye yardımcı olacak. Chung bu ürünler "daha ciddi, kalıcı sermaye getirecek ve ödemeler ile para transferleri gibi diğer gerçek dünya kullanım alanlarının geliştirilmesine zemin hazırlayacak" diye ekliyor.

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Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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