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Solana vadeli işlem ETF'leri ilk kez listelendi

Solana vadeli işlem ETF'leri ilk kez listelendi
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Kripto para dünyasında altcoin ETF'leri için önemli bir ilerleme kaydedildi. Volatility Shares'in SOLZ ve SOLT borsa sembolleriyle DTCC listesine eklenen Solana vadeli işlem ETF'leri, sadece Solana ekosistemiyle kalmayıp kripto para piyasasındaki diğer altcoinler için de düzenleyici ortamın iyileştiğinin sinyallerini veriyor.

Volatility Shares'in önerdiği Solana vadeli işlem ETF'leri, Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) listesinde yerini aldı. Bu gelişme, DTCC'nin fonlar listesinde yer alan ilk Solana tabanlı ürünler olma özelliğini taşıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) birden fazla ihraççıdan gelen spot Solana ETF başvurularını kabul etmesi ve düzenleyici ortamdaki olumlu değişimler, kripto ETF piyasasında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Bu gelişme, Coinbase'in CFTC düzenlemesine tabi türev borsasında Solana vadeli işlem sözleşmelerini başlatmasının ardından gelmesi dikkat çekiyor.

Kripto ETF Pazarı Solana Vadeli İşlem Ürünleriyle Genişliyor

İki önerilen Solana vadeli işlem borsa yatırım fonu, SEC'e kayıtlı bir menkul kıymet takas şirketi olan DTCC tarafından tutulan listeye eklendi. Volatility Shares Solana ETF ve Volatility Shares olmak üzere iki farklı Solana ETF, DTCC listesinde göründü.

Geçen yılın sonlarında Volatility Shares, yatırımcılara 1x, 2x ve -1x kaldıraç seçenekleriyle Solana vadeli işlem sözleşmelerine maruz kalma sağlayacak üç yeni Solana ETF için başvuruda bulunmuştu. Şirketin izahnamesi, fonların ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'na (CFTC) kayıtlı borsalarda işlem gören sözleşmelere yatırım yapacağını açıkladı.

ETF Analisti Eric Balchunas, Aralık ayında Volatility'nin başvurularının spot Solana ETF onayı olasılığı için "iyi bir işaret" olduğunu söyledi. Bu ayın başlarında SEC, 21Shares, Bitwise, Canary ve VanEck dahil olmak üzere birden fazla ihraççıdan gelen spot Solana ETF başvurularını kabul etti.

DTCC'de listelenmenin fonların işlem için hazır olduğu anlamına gelmediğini, ancak ihraççıların işlem için hazırlık yaptıklarını gösteren bir gelişme olduğu vurgulanıyor. VanEck'in spot Ethereum ETF'si örneğinde, fon Mayıs 2024'te DTCC'de listelendikten yaklaşık iki ay sonra Cboe'de işlem görmeye başladı.

Kripto para sektöründeki düzenleyici kurumların tavırlarının olumlu değişimi ardından, ABD'li ihraççılar XRP, Litecoin ve Dogecoin dahil olmak üzere diğer altcoinlere dayalı yatırım ürünleri başlatmak için çalışıyor.

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Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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