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Solana fonlarına rekor para girişi

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Solana fonlarına rekor para girişi
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ABD'de işlem gören spot Solana borsa yatırım fonları, geçen hafta en yüksek haftalık net para girişine ulaştı. Yedi fonun tamamına yeni para gelirken, yatırımcı talebinin büyük bölümü Bitwise'ın fonunda toplandı. Cuma günü ayrıca günlük giriş rekoru kırıldı.

Farside Investors verilerine göre, 21–25 Eylül haftasında fonlara toplam 188,1 milyon dolar net giriş oldu. Önceki haftada bu tutar 60,7 milyon dolar düzeyindeydi. Böylece haftalık giriş üç katını aştı. Rakamlar, fonlardan çıkan para düşüldükten sonra kalan yeni yatırımı gösteriyor.

EN BÜYÜK PAY BİTWISE'IN OLDU

Yatırımcıların ilk tercihi, BSOL koduyla işlem gören Bitwise fonu oldu. Haftalık 128,4 milyon dolarlık net giriş alan fon, toplamın yaklaşık yüzde 68'ini topladı. Diğer altı fonun payı ise 59,7 milyon dolarda kaldı.

Grayscale'in GSOL fonu 28,1 milyon dolarla ikinci, Fidelity'nin FSOL fonu 17,5 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Morgan Stanley, VanEck, Franklin Templeton ve 21Shares fonları da haftayı net girişle tamamladı. Böylece talep tek bir üründe yoğunlaşsa da yedi fonun tamamına yayıldı.

CUMA GÜNÜ GİRİŞLER HIZLANDI

Haftanın en güçlü günü 25 Eylül Cuma oldu. Tek günde fonlara 86,7 milyon dolar girdi. Bu tutar, haftalık toplamın yaklaşık yüzde 46'sına karşılık gelirken Solana fonları için günlük rekor olarak kayda geçti.

Cuma günkü girişin 55,7 milyon doları Bitwise'a, 18,5 milyon doları Grayscale'e yöneldi. Grayscale fonu da kendi günlük giriş rekoruna ulaştı.

Son verilerle birlikte Solana fonlarına bugüne kadar gelen toplam net para yaklaşık 1,6 milyar dolara çıktı. Bunun yaklaşık 1,22 milyar doları Bitwise fonunda toplandı. BSOL, toplam net girişlerin yaklaşık yüzde 76'sını elinde tutuyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com
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