Solana Fiyat Tahmini 2025-2031: Yatırımcılar İçin Öngörüler ve Trendler

Genel olarak, Solana topluluğunda güven ve heyecan hakim. Yatırımcılar, platformun gelişimini ve kripto ekosistemine olan etkisini merakla bekliyor.

Belirsizlikler devam etse de Solana'nın yenilikçi yaklaşımı ve güçlü altyapısı, gelecekteki fiyat hareketleri ve piyasa hakimiyeti konusunda iyimser bir tablo çiziyor. Peki, SOL 2025 ve sonrasında ne kadar yükselebilir?

Solana Fiyat Analizi: SOL, 140 Doların Altına Düştü

28 Mart itibarıyla Solana, son günlerde güçlü bir satış baskısıyla karşılaştı ve 220 dolar seviyesinden 140 dolar seviyesine kadar düştü. Boğalar fiyatı 250 doların üzerine taşısa da bu seviyede yeterli destek bulunamaması nedeniyle fiyat keskin bir geri çekilmeyle 140 dolara geriledi.

Günlük Grafik Analizi: SOL, 130 Doların Altına Geriledi

Günlük grafikte Solana, 250 dolar seviyesine kadar güçlü bir yükseliş göstermişti. Ancak alıcılar bu seviyeyi koruyamadı ve yaşanan satış dalgası fiyatı 130 dolara kadar çekti.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) 43.69 seviyesinde bulunuyor ve bu da günlük grafiklerde aşağı yönlü hareket alanının sınırlı olduğunu gösteriyor. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) göstergesi ise aşağı yönlü bir kesişim yaparak düşüş trendinin güçlü olduğunu işaret ediyor. Öte yandan, MACD histogramı düşüş baskısının azaldığını ve 130 dolar seviyesinde alıcıların devreye girdiğini gösteriyor.

4 Saatlik Grafik Analizi: Düşüş Hızı Yavaşladı

4 saatlik grafik, Solana'nın 130 dolar seviyesinde tutunamadığını ve 125 dolara kadar gerilediğini ortaya koyuyor. Ancak işlem hacmindeki azalma, satış dalgasının sona erdiğine ve fiyatın 120 dolar üzerinde dengelendiğine işaret ediyor.

Teknik göstergelere göre, MACD -1.47 seviyesinde bulunuyor ve son mum çubuklarıyla birlikte yükseliş sinyalleri vermeye başladı. Bu da alıcıların devreye girdiğini gösteriyor. RSI ise 34.12 seviyesinde bulunuyor ve bu da Solana'nın kısa vadede daha fazla düşüş alanı olmadığını gösteriyor.

Solana Fiyatında Neler Bekleniyor?

Günlük ve 4 saatlik grafiklere bakıldığında, Solana'nın 300 dolar seviyesine yaklaştıktan sonra sert bir düşüş yaşadığı görülüyor. 4 saatlik grafiklerde MACD göstergesi düşüş sinyali vermeye devam ediyor ve RSI göstergesi kritik bölgelere geriledi. Bu durum, aşağı yönlü hareketin sürebileceğini gösteriyor. Ancak boğalar 120 dolar seviyesini korumayı başarırsa, hafta sonuna kadar 140 dolara doğru bir toparlanma görülebilir.

SOL İyi Bir Yatırım mı?

Solana, ölçeklenebilirlik ve hız konusundaki yüksek performansıyla tanınan bir blokzincir platformu. Toplam Kilitli Değer (TVL) açısından önemli bir büyüklüğe sahip olan ağ, kritik gelişim aşamalarını başarıyla tamamlamaya devam ediyor. Zorlu bir ay geçirmesine rağmen fiyat tahminleri, Solana'nın uzun vadeli büyüme potansiyelini koruduğunu gösteriyor.