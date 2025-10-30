Solana ETF lansmanı 48 milyon dolar çekti

Grayscale'in ABD'de lansmanını gerçekleştirdiği spot Solana borsada işlem gören fon (ETF) GSOL, 29 Ekim'deki ilk işlem gününde 1,4 milyon dolar net giriş kaydetti. Bitwise'ın bir gün önce piyasaya çıkan BSOL ürünü ise aynı gün 46,5 milyon dolar ek giriş alarak lansmanını güçlendirdi. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimine rağmen daha temkinli bir ton tutmasının ardından, Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinden toplamda 500 milyon dolardan fazla çıkış gerçekleşti.

BSOL Hacim Rekoru Kırdı

Bitwise'ın BSOL ürünü, 28 Ekim'de 57,9 milyon dolarlık işlem hacmiyle bu yılki tüm ETF lansmanları arasında en yüksek ilk gün hacmine ulaştı. İkinci gün ise hacim yaklaşık 75 milyon dolara yükseldi. Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas bu rakamı "çok yüksek bir sayı" olarak nitelendirdi.

Grayscale'in yüzde 0,35 yönetim ücreti alan GSOL fonu ilk günde 4,9 milyon dolar işlem hacmi gördü. Yüzde 0,2 ücretle daha uygun fiyatlı BSOL'un bir gün önce başlaması, rekabette öne çıkmasını sağladı. Fidelity, VanEck ve 21Shares gibi yeni çıkış yapması beklenen ihraççılar da piyasaya girecek. Konu hakkında açıklama yapan Balchunas, "Sadece bir gün geride olmak bile gerçekten çok büyük bir dezavantaj yaratıyor." dedi.

Temmuz ayında REX-Osprey, 1940 tarihli Yatırım Şirketi Yasası kapsamında doğal hisseleme ödülleri sunan ilk ABD Solana ETF'ini SSK adıyla piyasaya sürdü. Fon, varlıklarının çoğunluğunu doğrudan hisselenen SOL'de tutuyor ve ek olarak borsada işlem gören ürünler ile az miktarda likit hisseleme tokenlarına yatırım yapıyor.

ABD hükümet kapanışı sırasında SEC, ETF ihraççılarının nihai S-1 formlarını gecikmeli değişiklik olmadan dosyalamalarına ve emtia güven hisseleri için yeni onaylanan genel kotasyon standartlarını kullanmalarına izin verdi. Bu durum, sınırlı operasyonlara rağmen BSOL ve GSOL gibi lansmanların ilerlemesini sağladı.

Canary Capital'in 28 Ekim'de lansmanını gerçekleştirdiği HBAR ve Litecoin ETF'leri de ilk net girişlerini aldı. HBR fonu 29 Ekim'de 2,2 milyon dolar, LTCC fonu ise 485 bin dolar giriş kaydetti. İlk gün işlem hacimleri sırasıyla 7 milyon ve 1,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bitcoin ETF'leri aynı gün 470,7 milyon dolar net çıkışa tanık oldu. Fidelity'nin FBTC ürünü 164,4 milyon dolarlık çıkışla öne çıkarken, fonlar toplamda 7 milyar dolar işlem hacmi gördü. Ethereum ETF'leri ise daha iyi bir performans sergiledi ve 81,4 milyon dolar çıkış kaydetti. Fidelity'nin FETH ürünü 69,5 milyon dolar çıkışla liderliği aldı. Ethereum fonlarının toplam işlem hacmi 2,4 milyar dolar oldu.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 2,4 düşüşle 110.055 dolar, Ethereum ise yüzde 2,4 gerileyerek 3.897 dolar seviyesinde işlem görüyor. Solana yüzde 0,9 ve Litecoin yüzde 0,2 düşerek sırasıyla 192 ve 97 dolara geriledi. Grup içinde yalnızca HBAR son 24 saatte yüzde 4 yükselerek 0,20 dolara ulaştı.

BRN Araştırma Direktörü Timothy Misir, piyasaların faiz indirimi kararından çok Powell'ın Aralık ayında bir indirim yapılacağının kesin olmadığını vurgulamasından etkilendiğini belirtti. "Powell'ın tonu ileriye dönük kesinliği ortadan kaldırdı ve finansal koşulları sıkılaştırdı." diyen Misir, ETF akışlarının hareketi daha da güçlendirdiğini ekledi.