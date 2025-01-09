Solana 2025 yılına ETF rüzgarıyla girecek

Piyasa değeri 92 milyar dolara ulaşan Solana için analistler 400 dolar hedef fiyat belirlerken VanEck, Grayscale ve diğer varlık yönetim devleri spot ETF başvurularının ocak sonunda sonuçlanması bekleniyor. Kripto para piyasasında Solana için kritik günler yaklaşıyor. Emergence Prague 2024 etkinliğinde konuşan Nansen araştırma analisti Nicolai Søndergaard, perakende yatırımcıların Bitcoin ve Ethereum'a kıyasla daha düşük birim fiyatı nedeniyle Solana'ya yöneldiğini belirtti. VanEck ve Grayscale gibi Wall Street devlerinin ETF başvuruları bu ilgiyi destekliyor.

Wall Street Devleri Solana ETF İçin Sıraya Girdi

Solana, 9 Ocak'ta yaşanan yüzde 7'lik düşüşle 200 dolar psikolojik seviyesinin altını gördü. Bu fiyat düşüşü yatırımcıları endişelendirmese de piyasada temkinli bir hava oluşturdu.

Piyasa uzmanları Solana'nın düşük birim fiyatının yeni yatırımcılar için cazibe merkezi olduğunu vurguluyor. Nansen araştırma analisti Søndergaard, yatırımcıların tam bir coin sahibi olma psikolojisiyle hareket ettiğini belirtti.

ABD'de en az beş büyük varlık yönetim şirketi Solana ETF başvurusunda bulundu. Grayscale'in başvurusu 23 Ocak'ta, diğer dört başvuru ise 25 Ocak'ta sonuçlanacak. Brezilya'nın ağustos ayında onayladığı ilk Solana ETF'si, küresel piyasalar için örnek teşkil ediyor.